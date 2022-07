La Noche Drag nos dejó momentazos este miércoles en la nueva entrega del Sálvame Mediafest. Coincidiendo con el pregón del Orgullo en Madrid, el programa decidió convertir a sus colaboradores en drags con la bendición de reconocidas profesionales del medio.

La noche se llenó de maquillaje, plumas, purpurina, trajes imposibles y performances de escándalo. Y aunque a Jorge Javier Vázquez le vimos muy comedido a lo largo de toda la noche, tenía preparado un cierre por todo lo alto.

En esta ocasión no tuvo que demostrar sus cualidades vocales, le hubiera costado mucho tras el covid, sino su destreza con los vestuarios más complicados. Justo antes de conocerse las valoraciones finales y conocer el nombre del ganador, se cambió de ropa en tiempo record.

El broche final

Evidentemente, no había tiempo para grandes maquillajes y ahí no radicó su transformación, sino en el tocado de super drag que se puso que parecía sacado de la mejor gala de carnaval de Canarias.

Hizo su aparición en el plató bastante rígido porque lo que llevaba sobre la cabeza era difícil de defender. “Espero que las puntuaciones no duren mucho porque el casco me está comiendo la cabeza. Cuanto antes acabemos, mejor. Yo voy a intentar que todo esto no se me mueva nada”, explicaba.

“Me siento como las grandes presentadoras de Eurovisión que se cambian de traje cuando llega la traca final del show. Muchas gracias al diseñador Daniel Pagés por sacarme aún más pluma cuando parecía imposible”, añadió en tono humorístico.

“Dirección…se han ido… Dirección, ¿hay alguien ahí?”, le oíamos decir cuando se sentía totalmente desconectado para seguir con el programa. Finalmente pudo seguir adelante y pudimos conocer las valoraciones que convirtieron a Manuel Zamorano en el favorito del jurado y el segundo más votado del público. Él se alzó con la victoria de una gala llena de color y locura.

Y sí, Jorge Javier aguantó hasta el final con su transformación drag.