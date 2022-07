Marta Kauffman lamenta la poca diversidad y mala representación trans que hubo en ‘Friends’

A pesar de que han pasado casi 30 años desde su estreno, es indudable que Friends es todavía a día de hoy una de las sitcoms más exitosas dentro de la ficción americana. Ha acompañado a muchas personas y ayudado a aprender inglés a otras tantas con sus diálogos casuales y sencillos del día a día, pero también es indudable que ha envejecido regular.

Afortunadamente, el mundo ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte y, aunque todavía queda mucho por hacer, cada vez son más los personajes que se crean con el objetivo -o no; puede darse de forma espontánea y natural- de convertirse en referentes para los colectivos y minorías que exigen ver una realidad más cercana a la suya.

Es por eso que Marta Koeffman, productora ejecutiva de 'Friends', ha admitido en un reciente programa de entrevistas de la BBC, que la serie no contó con la suficiente representación de personas negras. "En el transcurso de los últimos años he llegado al punto de decir que, lamentablemente, sí soy culpable de eso. Y nunca volveré a cometer ese error. Claramente, formaba parte del racismo sistémico de nuestro negocio. No era consciente y eso ahora hace que me sienta estúpida", ha afirmado en The Conversation de la BBC.

Clip con las madres de Chandler - Friends

"Esta es una de las críticas más extremas y válidas a las que me he enfrentado. Si hubiera sabido por aquel entonces lo que sé ahora, hay cosas que por supuesto habría cambiado, pero las desconocía y, desde entonces, he aprendido", ha comentado.

Otro de los errores que Koeffman ha señalado fue el mal uso de los pronombres con la madre transgénero de Chandler Bing. "Seguíamos haciendo referencia a su personaje como el 'padre de Chandler'. Los pronombres aún eran algo que no entendía, así que no nos referimos a ese personaje como 'ella', lo cual fue un claro error", ha expresado.

La productora ha añadido que ha aprendido de todas estas meteduras de pata y que ahora lo más importante para ella es construir un lugar de trabajo seguro, diverso e inclusivo, con un equipo de trabajo feliz, donde reine la tolerancia y no se permitan las faltas de respeto ni las bromas fuera de lugar.