‘Cuatro al día’ analiza la tendencia en joyería que incluye a escarabajos y cucarachas vivas

Este mundo consumista que avanza tan rápido y exige innovación continua, hay ideas que no dejan de sorprender para llamar la atención. Cuatro al día ha tratado un tema sobre la última tendencia en joyería que incluye escarabajos y cucarachas vivas que se bañan en oro, se les pegan diamantes y se les prende de una cadena para que no se escapen.

Se trata de una moda que llega del Yucatán y que no ha dudado en analizar una experta en joyas, Eva Olcina. “Esta es una técnica ancestral que se hacía hace más de 100 años en Yucatán. Se coge un escarabajo vivo, se le da un baño dorado y se le incrustan diamantes falsos o piedras de colores”, explicaba sobre la técnica.

“Lo que hacen las mujeres es que se ponen una cadenita se los cuelgan en sus chaquetas o camisas en forma de colgante y el escarabajo mueve sus patitas”, añadía la experta en joyas que avanzaba que esa moda no ha llegado todavía a nuestro país.

“Aquí en España no se hace porque es un ser vivo… pero allí les fascina a los turistas y se paga por ello unos 18 dólares, aquí podría valer en sí por los escarabajos, por el ser vivo, 50 o 60 euros, pero los materiales que lleva son falsos y la capa es como de pátina dorada”, valoraba.

La opinión de los colaboradores

“No me pongo yo una cucaracha por mucho que lleve oro encima… ni cucaracha, ni escarabajo, son primos hermanos, me da lo mismo, ahí corriéndote por el brazo, qué horror, aparte de que me parece horrible. A mí me horrorizan los insectos y no deja de ser un animal, un ser vivo”, comentaba Cristina Cifuentes en el plató.

Las asociaciones animalistas ya han puesto el grito en el cielo. Carolina Corral, presidenta de la protectora ALBA, aseguraba que “no sé a quién se le habrá ocurrido la brillante idea de hacer estos colgantes porque no sé qué es peor, si al que se le ha ocurrido hacerlo o la gente que los compra, puesto que esta gente lo estará haciendo porque hay demanda de ello. Me parece horroroso una persona que sea capaz de llevar un colgante con un animal vivo que le han atado una cadena, que le han puesto unas piedras encima y le han decorada. El género humano no dejará de sorprenderme”.

“Veo a Cristina con el escarabajo y lo sabes”, le decía Cristina Porta a su compañera colaboradora que lo negaba y aseguraba que de tener que verlo sería de manera involuntaria y que antes prefería ponerse una serpiente que un insecto.

En fin, hay gustos para todo.