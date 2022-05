El último capricho exclusivo que se ha dado Maluma parece que no le ha gustado a todo el mundo

Maluma se ha convertido en un artista global conocido en medio mundo. Su fama y popularidad se ha hecho extensible a gran parte del planeta y eso le da unos privilegios que no todo el mundo tiene. Si sus orígenes fueron humildes, su vida de ahora está en el extremo opuesto y eso nos permite verle en unos ambientes solo accesibles a unos pocos.

Su vida se ha rodeado de lujo en todos los sentidos. Aviones privados, mansiones, fiestas por todo lo alto o regalos y objetos de gran valor que ni en sueños se hubiera imaginado cuando era solo un chamaquito, como diría él.

Está aprovechando ese nuevo estatus del que disfruta y no se priva de nada. Acaba de hacerse un regalo de esos que podemos llamar exclusivos. Uno de ellos se lo pudimos ver puesto en el GP de Fórmula 1 de Miami el pasado fin de semana donde estuvo actuando. Ahora ha querido mostrar cómo lo recibió.

Un collar exclusivo

“ES CHEVERE SER GRANDE, PERO ES MÁS GRANDE SER CHEVERE 1/1 Gracias tíos, esta fue la pieza que todos nosotros soñamos. Os quiero por siempre ❤️ @saljeweler1 @josephklibansky @avi_hiaeve 💎💎💎💎💎💎”, escribía junto a la pieza de joyería exclusiva que ha recibido y que lleva grabada esa gran frase de Héctor Lavoe.

Solo ver dónde venía guardada, ya daba una idea del gran valor de la pieza. En una maleta dorada personalizada con el logo de Maluma.

Uno de los implicados en esta joya de lujo es El Russo & Co. Un productor de joyas internacional que ha creado para Anuel AA, Ozuna, Bad Bunny o Nicky Jam… que ya se sabe que en la escena urbana gustan mucho de este tipo de collares.

Una pieza hecha a medida

El collar está diseñado por el artista Joseph Libansky. “Solo quería compartir algunas imágenes del proceso de creación de esta loca pieza de joyería”, explicaba en sus redes.

“Si pasas a la foto 3 verás el primer dibujo que hice del perro de Juan Luis (Maluma) llamado Buda en un traje espacial. Esto para mostrar el concepto de un ‘perro espacial’ que tenía en mi cabeza pero que en realidad usé en una de mis pinturas Spacious City en 2009”, empezaba contando sobre el diseño.

“La imagen n.º 4 fue una de las que usamos como referencia para hacer el modelo de arcilla 3D. Puede ver el modelo giratorio 3D en la diapositiva n.º 7. El proceso de esculpido tomó alrededor de 1 mes, tenía muchas ganas de capturar todos los elementos de mi traje espacial en el traje del perro”, explicaba sobre la fabricación de la pieza.

“Si observas la imagen n° 9, puedes ver una de las primeras impresiones en 3D que hice para ver qué tamaño queríamos hacer para la pieza de joyería final. Después de eso, comenzó la meticulosa fundición de oro y el engaste de diamantes, que tomó aproximadamente 3 meses”, aportaba sobre el arduo trabajo que ha llevado la fabricación de la pieza.

“Imagen n° 10 Me encanta... En el último momento decidimos agregar gemas rosadas como ojos. Mirando lo genial que resultó la pieza, definitivamente quiero hacer una escultura de bronce de esta pieza 🔥”, terminaba diciendo.

Aparte de El lRusso y Joseph Libansky, ha habido un tercer implicado en la realización de esta pieza única: Avi Hiaebe. “El tiempo mismo es un regalo individual. Es sabio cuidarlo con cuidado y regalarlo generosamente. ⏳ Poder crear esta pieza personalizada única en su tipo y entregársela personalmente a @maluma en su patria es un recuerdo que atesoraré por siempre. Ver la pieza en el escenario me hizo sentarme y recordar todo el trabajo duro, el tiempo y el esfuerzo que me tomó estar en la posición que estoy hoy. Estoy agradecido de haber visitado un país tan hermoso y de estar rodeado de personas que me hacen apreciar mi tiempo en este mundo.”, compartía.

Voces críticas

Muchos se han quedado impresionados por esta pieza exclusiva de joyería, pero ha habido otros cuantos que no han entendido este regalo y que así lo han expresado en redes.