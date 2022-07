Why Don't We anuncia una separación temporal y cancela todos sus compromisos

Why Don't We se separa temporalmente. El grupo ha confirmado de manera oficial el inicio de un periodo de descanso hasta que resuelvan una batalla legal que su ex manager quien a través de la justicia les ha hecho llegar una carta de 'cese y desistimiento' sobre su actividad musical.

Es por ello que la formación ha cancelado todos sus compromisos hasta que puedan encontrar la solución legal a través de una victoria sobre las reclamaciones de sus antiguos representantes a quién previamente habían acusado de abuso hacia los integrantes del grupo.

"Debido a circunstancias imprevistas relacionadas con nuestra batalla legal en marcha para independizarnos de la compañía productora con la que firmamos cuando empezamos el viaje de Why Don't We, lamentamos tener que cancelar nuestro Tour Good Times Only 2022. Las devoluciones se harán mediante un proceso automático en vuestro punto de venta. Todo lo que siempre hemos querido hacer en nuestras carreras es hacer buena música y actuar para todos ustedes, gente encantadora. A la luz de este anuncio, Why Don't We hará una pausa oficialmente. Su amor y apoyo significan todo para nosotros 5 chicos. ¡Os amamos!" escribió en un breve comunicado el grupo.

Daniel Seavey, Zach Herron, Jack Avery, Jonah Marais y Corbyn Besson no han tenido más remedio que cancelar todos sus próximos shows en vivo y en directo debido a que Signature Entertainment, su anterior agencia de representación ha solicitado estas medidas ante un tribunal. La compañía asegura en el escrito que posee todos los derechos en directo de la formación y que no tienen capacidad para cerrar ningún acuerdo con ningún promotor.

Todo tendrá que resolverse en la Corte Laboral de California donde Why Don't We tendrá que convender al tribunal de que durante años sufrió presuntos abusos por parte de David Loeffler, su ex manager, al que acusan de "abuso mental, emocional y financiero. No solo vivía con nosotros durante el día, sino que nos controlaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, configurando una alarma que sonaba si se abría alguna puerta o ventana. No nos dieron el código de seguridad de la alarma, esencialmente convirtiéndonos en rehenes en nuestra propia casa" llegaron a exponer durante un comunicado.

A pesar de su corta edad, todos ellos empezaron sus carreras como solistas hasta que en 2016, tras coincidir en varios sitios, decidieron unirse y formar la banda. Hasta hace un par de años no les ha ido nada mal, musicalmente hablando ya que pese a ser un grupo pop no tienen miedo en moverse por otros estilos musicales como el funky. Su talento les sirvió para llegar hasta Ed Sheeran que les compuso un par de temas con los que consiguieron multiplicar su popularidad.

Ahora parece que les ha tocado vivir la cara más amarga de la industria y pese a publicar un álbum en 2021 en el que parecía que debajan lo malo atrás (con la producción de Travis Barker, Skrillex y Timbaland) finalmente parece que judicialmente tendrán que parar hasta que se resuelva su batalla legal.