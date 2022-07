Rigoberta Bandini anuncia que se retira “un rato largo”

"Me retiro un rato largo". Esas han sido las palabras con las que Paula (Rigoberta Bandini) ha anunciado en La Resistencia que va a alejarse de los escenarios durante un tiempo.

"En otoño voy a hacer el final de la gira y después me retiro", ha explicado nuestra protagonista. Ante el asombro de Broncano, ha especificado que no lo hará para siempre, sino para "un rato largo". Es decir, que los conciertos que Rigo ofrezca en otoño será la última oportunidad que tengamos en mucho tiempo de volver a disfrutar su música en directo.

¿Por qué se retira por un tiempo Rigoberta Bandini? Ella misma lo ha explicado sin pelos en la lengua: "Estoy un poquito hasta el c*ño de las cosas y no puedo más". Así que próximamente anunciará estos conciertos para así tomarse un respiro a partir del 2023.

Como era de esperar, los seguidores de la artista no han tardado en reaccionar en las redes sociales a la inesperada noticia. "Ahora mismo quiero llorar 34 días seguidos", dice @Daaniel_H_. "Mala manera de empezar el día", añade @serra_15.

Esta noticia llega después de que Paula y Amaia hayan anunciado su colaboración Así Bailaba, que llegará a las plataformas digitales este 8 de julio. Era cuestión de tiempo que sus seguidores se enterasen de la noticia, ya que previamente habían compartido en redes sociales unos mensajes que muchos pillaron al vuelo. "Hoy Paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida" y "Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida" son las frases que publicaron y que inmediatamente revolucionaron a sus seguidores. Ahora solo quedan unas horas para escuchar lo que estas dos artistas tienen preparado para nosotros.

Aunque Rigoberta no lleva demasiados años contando sus historias a través de las canciones, ha conseguido ganarse el cariño del público de forma inmediata. In Spain We Call It Soledad y Ay Mamá son algunos de los proyectos que más acogida han tenido. Este último fue gracias a su participación en el Benidorm Fest, con la que descubrió que su talento había conquistado a más personas de las que ella imaginaba.

Pero ahora la artista necesita tomar un respiro y coger fuerzas para volver con más energía que nunca. ¡Hasta pronto, Rigo!