Selena Gomez confirma que pronto lanzará música nueva con un misterioso vídeo

Los fans de Selena Gomez están de enhorabuena. Pronto van a escuchar música nueva de su artista favorita, algo que ha sido finalmente confirmado por ella pero que llevaba siendo un rumor durante varios días.

Todo comenzó cuando en la presentación del nuevo producto de su línea de maquillaje Rare Beauty respondió a las preguntas de una famosa tiktoker. "¿Música nueva?", dijo la influencer, a lo que la cantante respondió encogiéndose de hombros con un gesto de lo más picarón. Aquello no era un "sí" pero tampoco un "no".

Pues bien. Ahora ha sido un vídeo que ha compartido Selena en Tiktok el que ha confirmado que se avecina nueva música pronto. En él la artista juega con el misterio en el estudio de grabación con unos vídeos-selfie en los que aparece junto al micrófono y en otras posturas diferentes. "New", dice en la descripción del vídeo.

🎶| "New"

Selena Gomez vía TikTok en el estudio de Grabación pic.twitter.com/M7ruHh4ApC — R A R E 💛 (@StrangerIsFine_) July 6, 2022

Como era de esperar, no ha tardado en revolucionar a sus fans, que ya están deseando escuchar nueva música de la artista. Y es que su último gran lanzamiento es Revelación, su EP en español que vio la luz en marzo de 2021. Después la hemos escuchado con algún que otro artista, como es el caso de Let Somebody Go junto a Coldplay.

Podríamos decir que es más que evidente que se avecina nueva música de Selena Gomez. ¿Cuándo verá la luz? ¿Será un disco o un adelanto de este? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que va a revolucionar a todos sus fans en cuestión de segundos.

Y a ti, ¿qué estilo de música te gustaría escuchar en la nueva era de Selena Gomez?