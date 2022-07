¿Qué canciones te salvarían de Vecna y del Upside Down de ‘Stranger Things’?

Durante estos días solo se habla de una cosa: Stranger Things. La cuarta temporada de la ficción de Netflix ha cautivado al público con sus nuevas tramas. Las aventuras de Once, Will, Max, Steve y el resto de protagonistas han vuelto a enamorar a la audiencia. ¡Que quiere más y más!

Pero si hay una escena que se ha hecho viral durante estos días ha sido, sin duda, la que protagoniza el personaje de Max (Sadie Sink). En un momento de la serie, la joven se encuentra atrapada en el Upside Down siendo perseguida por Vecna.

¿Y qué la salva? Nada más y nada menos que la música. De hecho, la joven consigue salir con vida gracias a la canción de Running Up That Hill de Kate Bush. Un tema de 1985 que ha vuelto a todos los charts gracias a la serie. Vamos, que está viviendo uno de sus mejores momentos.

Pues bien, Spotify no ha querido perder la oportunidad de crear una lista personalizada para todos sus usuarios que se llama Upside Down Playlist. Si buscas en la plataforma "Upside Down Playlist" te saldrá una lista de 50 canciones que te podrían salvar de Vecna.

Una acción muy divertida que muchos usuarios están compartiendo en redes sociales. De este modo, hay personas que se salvarían de Vecna al ritmo de Callaíta de Bad Bunny, Las 12 de Ana Mena o Mi Bebito Fiu Fiu. ¡Una locura!

Si buscáis 'Upside Down Playlist' en Spotify, os crean una playlist con los temazos que te salvarían de Vecna 💖💖 pic.twitter.com/X9ReJaehHu — LALACHUS2 (@lalachus2) July 6, 2022

Stranger Things: ¿cuándo llegará la quinta temporada?

Tras estrenar la segunda parte de la cuarta temporada, los seguidores y seguidoras tendrán que esperar para poder ver la nueva tanda de episodios. Teniendo en cuenta los tiempos en los que trabaja Netlix y el mimo con el que cuida esta producción, la quinta temporada de Stranger Things podría llegar en 2024.