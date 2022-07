La millonaria cifra que Kate Bush ha ganado desde que 'Running Up That Hill' apareció en 'Stranger Things'

El caso de Running Up That Hill y su vuelta a la actualidad musical es digno de estudio. Su aparición en Stranger Things ha provocado un aumento sin precedentes de la popularidad de la canción de los 80, y el hecho de que suene alrededor del personaje de Max, la ha colocado en primera posición mundial en las litas de éxitos. La propia Kate Bush ha agradecido a través de las redes sociales la enorme acogida que ha tenido su tema de 1985, especialmente entre los más jóvenes, que no habían escuchado la canción nunca. Pero ahora cabe preguntarse: ¿cuánto dinero se está llevando la cantante británica tras la resurrección inesperada del tema?

En un mes, desde el 27 de mayo, fecha en la que se estrenó la cuarta temporada de la serie, hasta el 23 de junio, se estima que Kate Bush puede haber ingresado hasta 2,3 millones de dólares. Según Luminate, una web que se dedica a analizar los datos de la industria del entretenimiento, la artista comenzó ganando 250.000 dólares mensuales, pero ha llegado en ocasiones a embolsarse un millón semanal por las regalías de este tema, ya que posee los derechos de autor de sus grabaciones.

Desde que la canción apareció en el inicio de la cuarta temporada de Stranger Things, ha batido tres récords mundiales, alcanzó el número uno en Australia, Nueva Zelanda y Suiza, y fue, en un momento, la canción más escuchada en el planeta. Lleva más de 465 millones de reproducciones en todo el mundo, 147 millones de ellas solo en Estados Unidos.

A eso hay que sumar su presencia en las redes sociales, tan importantes para la industria musical en los tiempos que corren. En TikTok, la plataforma del momento, ha corrido como la pólvora, y se ha reproducido más de 1,8 millones de veces en diferentes vídeos creados por los usuarios.

Kate Bush - Running Up That Hill - Official Music Video

Kate Bush es además la única autora de Running Up That Hill, por lo que todos los royalties derivados de las escuchas de la canción son directamente para ella. Si un salir de su casa, la artista de 63 años ha conseguido marcar un éxito en su carrera, aunque lleva alejada de los escenarios desde 2011, cuando publicó su último álbum, 50 words for snow.

La propia Bush calificó el auge de su canción como "extraordinario" y dijo que era "muy especial" que las audiencias más jóvenes la estuvieran escuchando. "Simplemente no puedo creerlo. ¡Estamos todos tan emocionados! De hecho, todo comienza a sentirse un poco surrealista", compartió Bush en su sitio web durante el fin de semana.

Las series de televisión están ayudando a difuminar las barreras culturales y a reducir la brecha generacional. Si Stranger Things se hubiera emitido años después del lanzamiento de Running Up That Hill, probablemente no habría ganado el mismo nivel de popularidad que tiene hoy. Kate Bush abrazada por una nueva generación es algo que no vimos venir, pero nos reconcilia con el mundo en el que vivimos.