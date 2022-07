Un robado de Georgina Rodríguez en bikini nos muestra su cuerpo sin filtros ni retoques tras dar a luz

Georgina Rodríguez es una de las mujeres más seguidas en redes sociales donde comparte las imágenes más idílicas de su vida de super lujo. En las últimas semanas ha estado disfrutando de sus vacaciones familiares junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.

Normalmente ella controla las imágenes que se publican de ella y siempre luce espectacular. De hecho, domina el medio y sabe cómo sacarse el mejor partido. Y aunque la habíamos visto en bikini en los últimos días en su Instagram, ahora han llegado otro tipo de fotografías.

Ya es mediodía ha querido mostrar cómo está su cuerpo tras dar a luz hace tan solo tres meses. Sin filtros, sin preparaciones previas y sin ningún tipo de maquillaje. El programa ha mostrado a la modelo al natural y las cosas cambian.

Recuperarse tras un parto, y más de mellizos, no es tarea fácil. Hay que dejar tiempo y dedicar esfuerzo y aunque Georgina está en ello, todavía no ha recuperado su figura pre embarazo. Y así lo hemos podido ver. Y eso nos ha permitido comprobar que es humana y no tan diferente de muchas otras mujeres.

La opinión de los colaboradores

“Me encanta, tiene un cuerpazo y más tras el poco tiempo que ha pasado desde que dio a luz. Se ve la progresión real de un cuerpo y a mí me parece que está estupenda”, comentaba Jorge Pérez.

“A mí me encanta que se vean estas fotografías por el mensaje que nunca hay que olvidar. Hay una cosa que son las redes que es una realidad virtual y otra cosa es lo natural”, reflexionaba Isabel Rábago.

“Hemos visto a Georgina en estas imágenes, tú la ves en Instagram y ves un culo perfecto, unas formas perfectas, una piel perfecta y hay mucha gente que se obsesiona con ese tipo de modelos que no son reales. Esta es la realidad y esto nos pasa a cualquiera si nos cogen a cualquiera, excepto si eres Jorge. A mí me cogen y salgo exactamente igual”, añadía la periodista.

“No hay nadie, ni Jorge siquiera, que pueda sobrevivir a un robado playero en un barco o en la playa”, aseguraba Miguel Ángel Nicolás.

Aunque no suele ser lo normal, de vez en cuando, recibimos imágenes como estas que nos devuelven los pies a la tierra.