Los personajes más queridos de ‘Thor: Love and Thunder’ ya tienen merchandising (y por suerte, sin sonido)

Cualquiera que haya visto ya no la película, sino los tráilers de Thor: Love and Thunder se dará cuenta de que Chris Hemsworth no es el personaje más querido. Podría serlo Natalia Portman, que por primera vez interpreta a la Poderosa Thor en el MCU, pero nada más lejos de la realidad: la atención va hacia Tanngnjóstr y Tanngrisnir.

Quizá no las conozcas por el nombre, aunque seguro que sí se te han quedado guardadas en la retina. Se trata de las cabras voladoras que se le entregan al Dios al principio de la película a modo de ofrenda y agradecimiento, y que terminan por ser esenciales en sus trayectos durante toda la película. Sus gritos hacen incomprensible que se hayan ganado el corazón del público, pero lo cierto es que cumple por completo la cuota animal de Marvel Studios -hay que acordarse también de sus predecesores, el gato de Capitana Marvel o el perro de Ojo de Halcón- y además son de lo más graciosas.

Y si todos cuentan con su propia figura, ¿qué hay de ellas? ¡Pues también tienen su propio funko pop! Y atención, porque no salen representadas de cualquier manera, sino que las han sabido captar en su transporte oficial:

Thor en su transporte oficial. / Funko

Sin entrar en demasiados spoilers, ambas van tirando del barco vikingo tan recordado por los fans de los cómics; que aquí tiene un origen un tanto diferente. Eso sí, los detalles van desde el Rompedor de Tormentas al sendero de arcoriris, pasando por la nueva armadura pop del dios del trueno.

Como era de esperar, Funko no se ha quedado ahí y ha adaptado a todos los personajes principales de la película. Destaca Jane Foster con su Mjölnir y Miek con su traje de secretaria, que vuelve a demostrar que la marca no discrimina en cuanto a posibilidades de volver una figurita a cualquier aparición de cada película.

Tanngnjóstr y Tanngrisnir en la mitología

Las dos cabras no serán extrañas tampoco para los que sepan algo de mitología nórdica, pues también fueron grandes compañeras del Dios del Trueno según cuenta la leyenda. Eso sí, de haberlo adaptado fielmente los espectadores se habrían escandalizado: Thor se las podía cocinar y luego comer para no pasar hambre, porque con juntar después sus huesos y utilizar la magia de su martillo, las volvía a tener a su disposición.

¿Se atreverá Taika Waititi a adaptar este característico rasgo de los dos animales? Habrá que esperar a una Thor 5 -si deciden continuar la historia del personaje, claro-, aunque seguro que con que aparezcan de nuevo en escena, muchos están más que satisfechos. Sobre todo porque no sabemos si su Rompedor de Tormentas tiene la misma capacidad para revivir a ambos machos cabríos como la tiene el Mjölnir.

Thor: Love and Thunder ya está en cines.