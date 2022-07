Bizarrap, Quevedo, Rigoberta Bandini, Amaia y Tiago PZK saludan al calor con sus nuevas canciones

Aunque el calor ya esté aquí, nada puede quitarnos las ganas de darlo todo al ritmo de las canciones de nuestros artistas favoritos. De hecho, ellos no han dejado de inundar las playlists con sus nuevos lanzamientos para así convertirse en los protagonistas de la estación más calurosa del año.

Si el mes de julio comenzó con lo nuevo de Paulo Londra, J-Hope (BTS), J Balvin, Fran Perea y Zion & Lennox, prepárate porque llega otro elenco de artistas que no te van a dejar indiferentes. ¡Dale al play y escucha las novedades musicales de esta semana!

Viernes 8 de julio

Bizarrap, Quevedo - Music Sessions #52. Todos estaban esperando la llegada de esta sesión y al final se ha hecho realidad. El artista canario, cuya voz suena en cada vez más rincones, se ha metido en el estudio con el productor argentino para deleitarnos con una colaboración de ritmos urbanos y toques dance. Reúne millones y millones de visualizaciones en tan solo un día.

Rigoberta Bandini, Amaia - Así Bailaba. Otras que tenían a sus fans en vilo son estas dos artistas que, desde que anunciaron su colaboración, nos han tenido a todos pendientes. Rigo y Amaia usan un sample de la tradicional canción Los días de la semana de Los Payasos de la Tele, que lo adaptan a su propio estilo y letra.

Tiago PZK - Casa De Chapa. El argentino ha querido rendir homenaje a sus orígenes presentando un nuevo adelanto de su álbum Portales, que saldrá a finales de este mes de julio. Refleja cómo se ha convertido en un artista de éxito habiendo tenido una infancia humilde y con pocos recursos. Los sueños se hacen realidad.

Tini, Becky G, Anitta - La Loto. Si querías más ritmos urbanos, estas tres artistas te los traen. Con mucho empoderamiento, nos llevan a la pista de baile para perrear al ritmo de todos y cada uno de los versos que interpretan. ¿Es la canción del verano 2022? Para muchos no cabe ninguna duda.

Nil Moliner - La Playa. Otro que se ha propuesto convertirse en el protagonista de nuestro verano es Nil Moliner. El artista trae su propia versión de este icónico tema de La Oreja de Van Gogh, al que le aporta su propia chispa y su buen rollo.

Pitbull - Café Con Leche. ¿Echabas de menos a Pitbull? ¡Él a ti también! Por eso ha vuelto con una canción con los ritmos que han protagonizado sus éxitos internacionales. Una fusión de dance-pop y sonidos latinos que se convierten en tu nueva obsesión. Por supuesto, con una muy buena energía que levanta el ánimo a cualquiera.

Feid - Normal. El colombiano, que suena cada vez en más rincones del mundo, ha lanzado un nuevo sencillo que ya se ha convertido en la banda sonora de muchos. Con los sonidos urbanos a los que nos tiene acostumbrados, Normal ya es una apuesta veraniega que no va a pasar desapercibida en las plataformas.

Roi Méndez - Al Lado Mío. El que fue concursante de Operación Triunfo está de vuelta con un tema con los sonidos a los que nos tiene acostumbrados. El pop/rock vuelve a apoderarse de sus versos para traernos una canción de desamor con la que muchos se han sentido identificados.

DNCE - Got Me Good. La banda de Joe Jonas vuelve con unos ritmos pegadizos y dispuestos a convertirse en los protagonistas del verano. Habla de todo lo que recibimos en una relación cuando no hacemos las cosas bien.

Otros artistas que se unen a la ola de novedades de la semana son Arde Bogotá y Dani Fernández con Sin Vergüenza, Danny Ocean con Volare, Cruz Cafuné con Deporvidas, Piso 21 y Manuel Turizo con Los Cachos, Leo Rizzi con Sanalö, Arkano con Ron En Mi Vaso, Burna Boy y Ed Sheeran con For My Hand, Miriam Rodríguez con El Cántico Del Fútbol Femenino, Aespa con Girls y Gianluca Vacchi con Juega.