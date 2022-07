Queda exactamente una semana para que podamos escuchar Cachito, el nuevo single de Agoney, que llegará a las plataformas digitales el próximo 15 de julio. Ya conocemos, además, su portada, y un pequeño avance del videoclip que el canario compartía en sus redes sociales; lo que no teníamos tan claro es si íbamos a poder escucharla en directo durante su concierto programado durante el Orgullo LGTB de Madrid, que tendrá lugar el domingo 10 de julio a las ocho de la tarde en la Plaza de España. El cantante, sin embargo, nos ha despejado las dudas.

Están siendo días de muchos ensayos para el ganador de la novena edición de Tu cara me suena y su equipo de bailarines, que vuelve a contar entre sus integrantes con su pareja, Marc Montojo. Así lo ha dejado ver Agoney, que compartía su día a día a través de Instagram Stories para sus casi 250.000 seguidores.

🎥| Storie de Agoney donde nos cuenta que este domingo en el #MadridOrgullo2022 va a cantar "Cachito" entera y otra cosa muy chula con un numerazo. ¿Hay ganas? 👀 pic.twitter.com/7qK0L0g4Yq — Agoney Updates (@AgoneyUpdates) July 7, 2022

Sin embargo, la noche del 7 de julio, Agoney hablaba directamente a cámara para trasladar una buena noticia a todos sus fans: "¿Saben que con cada lanzamiento la lío y se me filtra algo del tema que voy a sacar? Pues esta vez no me va a pasar con Cachito, porque este domingo la voy a cantar yo en directo, sin haberla sacado ni nada, porque la saco el próximo viernes 15, pero yo digo: 'vamos a lo loco'" explicaba el cantante.

Además, advertía que durante el directo seremos testigos de más sorpresas: "y no solo voy a cantar Cachito, voy a cantar otra cosa muy chula, con un numerazo". ¿Será esta la oportunidad que aproveche el canario para compartir más música nueva de sus próximos proyectos ante miles de personas? Con un concierto que tiene una duración aproximada de 40 minutos, tenemos claro que su último éxito, Bangover, será uno de los temas que interprete durante su subida a los escenarios y, con el setlist aún por conocerse, nosotros apostamos por la introducción de Quién pide al cielo por ti, Más y alguna que otra sorpresa.

De momento, lo que queda claro es que Agoney se está preparando para entregar un espectáculo a la altura de lo que nos tiene acostumbrados, siendo su concierto del Orgullo de Madrid una plataforma ideal para seguir expandiendo su música y su talento, mientras calentamos motores para el lanzamiento de la versión en estudio de Cachito y su videoclip, que en sus palabras promete ser "una fantasía" y, sinceramente, apunta a convertirse en una de las canciones de la banda sonora de este verano.