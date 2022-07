FEID canta a un pasado amor en ‘Normal’, su nuevo sencillo

He querido borrarte pero sueño contigo

Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo

Yo dándote 100 y tu me dabas 50, yo durmiendo contigo

Y tu con otro te acuestas, te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta, Que mucho me cuesta…

Normal si te sientes solita y me extrañas

Y se te sale mi nombre, difícil que llore por mi en otra cama,

Dime quien te va creer, la nena no quiere Cartier,

Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana

Pa ver si me vuelve a ver,

Normal si te sientes solita y me extrañas

Y se te sale mi nombre, difícil que llore por mi en otra cama, D

ime quien te va creer, la nena no quiere Cartier,

Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana

a ver si me vuelve a ver,

La nena no quiere un nene sano,

a ella le gustan los gatos malo

Y yo en una casita llena de gata en los cabos,

ese culo se fue y están lloviendo los chavos

Ahora me estoy perreado una gata mejor,

Si le duele el cora que se tome un Panadol uy!

Partido que juego, partido que meto gol!

Y estas otra vez llamando

Diciendo que el alcohol te tiene así,

pensando en mi, que putas me paso

Que me perdí, bebe si en las fotos te ves feliz,

Ojala y algún día sientas lo que yo sentí pa que veas que es,

Normal si te sientes solita y me extrañas

Y se te sale mi nombre, difícil que llore por mi en otra cama,

Dime quien te va creer, la nena no quiere Cartier,

Quiere buscarme en otra piel,

vive en la disco todos los fines de semana

a ver si me vuelve a ver,

Normal si te sientes solita y me extrañas

Y se te sale mi nombre, difícil que llore por mi en otra cama,

Dime quien te va creer, la nena no quiere Cartier,

Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana

a ver si me vuelve a ver