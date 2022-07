Eurovelo: la red ciclista con la que recorrer Europa en bici

¿Sabías que puedes ir desde Noruega hasta el sur de Portugal por una gigantesca ruta ciclista? Es sólo una de las 17 que conforman Eurovelo, la red de itinerarios ciclistas que recorren el viejo continente de norte a sur y de este a oeste. Un proyecto faraónico que, aunque aún no se ha terminado completamente, cuenta con buena parte de su trazado ya concluido. El paraíso para los amantes del cicloturismo.

Circuito del Eurovelo / Mapa

El origen del proyecto Eurovelo hay que buscarlo, como muchas cosas que tienen que ver con la bicicleta, en uno de los países que más y mejor apuestan por ella: Dinamarca. Fue allí donde, a partir de los años 70, se fue construyendo una amplia red nacional de carreteras para ciclistas que, ya en los 90, sirvió de inspiración para imaginar algo similar a nivel europeo. En 1995, la Federación Europea de Ciclistas hizo una primera propuesta: en total, 12 rutas que atravesarían los principales países del continente. La presentación oficial tuvo lugar dos años después en Logroño.

Sin prisas

Hoy, Eurovelo cuenta con buena parte de la red ya en funcionamiento. Todas las vías ciclistas han de cumplir con una serie de requisitos. Entre otros, no tener pendientes superiores al 6% y no contar con tráfico motorizado. Sendas por las que pedalear sea, a fin de cuentas, un auténtico placer.

Chus Blázquez, responsable de la empresa de viajes en bicicleta Rutas Pangea, es una de las personas que mejor conoce Eurovelo. Ha recorrido muchas de sus rutas, e incluso estuvo presente en la presentación de 1997. “El proyecto ha ido evolucionando, tanto en número de rutas como en lo que se quiere hacer con ellas”, explica. “Inicialmente era un proyecto muy centrado en Centroeuropa, y ahora ha ido incorporando a muchos países del sur y del este. Creo que el proyecto está en un buen momento”.

Lo cierto es que no mucha gente sabe que es posible cruzar Europa en bicicleta de punta a punta. ¿Falta promoción? “El mapa es espectacular, pero es verdad que hay algunos tramos un poco más irregulares. En España, por donde pasan tres rutas (la 1, la 3 y la 8) algunos tramos no están debidamente señalizados. Yo creo que eso ha hecho que los responsables no le den toda la promoción que deberían”, lamenta.

Ya sea a través de algunas de las rutas de Eurovelo o por cualquier otro camino o senda, Chus tiene muy claras las ventajas de viajar en bicicleta. “Llevo muchos años organizando viajes de cicloturismo, y la reacción de la gente siempre es la misma: es un auténtico placer. Viajar en bicicleta te permite llevar una velocidad óptima para avanzar, pero al mismo tiempo puedes ir disfrutando de las cosas. Hacer fotos, pararte cuando quieras, descubrir rincones que de otras manera no hubieras disfrutado… A eso hay que añadirle que cuando viajas en bici es muy fácil interaccionar con la gente: te reciben de otra manera cuando llegas pedaleando a los sitios. Y conectas con los lugares y sus gentes de una manera mucho más especial e intensa”.