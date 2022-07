La canción de la Eurocopa de 2012 fue Número 1 hace 10 años

Hace 10 años teníamos a Cali y El Dande encabezando la Lista de LOS40 con No hay 2 sin 3. Una canción que todos conocemos muy bien por ser la banda sonora de la Eurocopa que ganó España con la versión de David Bisbal. Un tema que, junto a Waka Waka de Shakira o We are the champions de Queen, siempre estará ligado al fútbol.

No es la primera vez que vemos a los cantantes colocarse los primeros en el Número 1. Con Yo Te Esperaré ya consiguieron este puesto y, más tarde, en + junto a Aitana sumarán cuatro semanas en las que alcanzan el liderato de la lista.

Los hermanos colombianos, Mauricio y Alejandro Rengifo, han conseguido grandes éxitos desde que comenzaron su carrera musical en 2009. Sus sonidos característicos que nunca han pasado de moda siempre nos han hecho bailar y disfrutar en todos lados, gracias a canciones como La Estrategia, No Digas Nada o Sirena.

Además, cuentan con numerosas colaboraciones como Juan Magán, Sebastián Yatra, Beret, Luis Fonsi o Antonio José. Artistas de diferentes estilos musicales que siempre han conseguido trabajar juntos y sacar canciones que se convierten en hits.

No hay 2 sin 3 también tiene una versión interpretada por David Bisbal, que junto a los colombianos crearon un videoclip oficial muy especial para todos los españoles. En las imágenes se pueden ver a los artistas en un atasco en el que todo el mundo está enfadado hasta el momento que escuchan por la radio que España ha ganado la Eurocopa. En ese momento salen todos corriendo del coche para celebrar esa gran victoria al ritmo de “grita gol, gol, gol”.

Hay que recordar que Cali y El Dandee han ganado diferentes premios. En los Premios 40 Principales (actualmente conocidos como LOS40 Music Awards) se llevaron el Premio a Mejor Canción Internacional en Lengua Española con Yo Te Esperaré. Además de ser nominados a Mejor Canción o Mejor Agrupación Colombiana.

Canciones número 1 en la Lista LOS40

No hay 2 sin 3 le quitó el Número 1 a Euphoria de Loreen, la artista sueca que consiguió llevarse el micro de cristal en Eurovisión 2012. Pero estar en lo más alto de la lista es complicado y Carly Rae Jepsen con su Call Me Maybe le quitó el puesto a los colombianos. La lista está llena de éxitos de todos los tiempos y de diferentes géneros y que actualmente sigue recogiendo cada semana la canción favorita del público.

¿Cuál es tu número uno favorito? https://los40.com/lista40/2012/21