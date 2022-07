Isabel Pantoja, ovacionada en su discurso en la Gala Mr. Gay 2022: “Soy una más de ustedes”

Había mucha expectación sobre la presencia de Isabel Pantoja en el Orgullo Gay de Madrid y su ansiado discurso. Y la realidad es que su participación en la gala Mr. Gay se ha acabado convirtiendo en uno de los momentos más épicos de esta fiesta multitudinaria, después del emotivo pregón de Chanel Terrero. La tonadillera ha sorprendido con unas palabras de cariño y agradecimiento al colectivo LGTBIQ+, pero toda la atención ha estado puesta en una de las frases más emotivas que ha expresado la cantante y que ha provocado la ovación del público: “Soy una más de ustedes”.

Un discurso que ha pronunciado tras haber sido la elegida a recibir el premio que reconocía su trayectoria profesional y su cercanía con el colectivo LGTBIQ+ en la gala Míster Gay celebrada en plaza España, uno de los escenarios clave de la fiesta del Orgullo Gay en Madrid este 2022.

El discurso de Isabel Pantoja en el Orgullo

“En primer lugar, agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí esperando desde hace tantas horas. Yo os he estado viendo desde la habitación y he estado muy emocionada, de corazón. Desde hace años, me han querido entregar este premio, pero por muchas cosas no ha sido posible. Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es mi orgullo porque sin vosotros esta que está aquí no estaría hoy...”, ha expresado muy conmovida ante un público muy entregado.

“Agradezco con todo mi corazón a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar... Gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan. Y si no se olvidan es por ustedes porque lo dais todo por esas artistas. Nosotras necesitamos a este colectivo maravilloso, que es el LGTBIQ+ siempre”, ha continuado diciendo.

Unas palabras que los presentadores de la gala, Omar Sánchez y Luján Argüelles, han agradecido a la cantante, especialmente, el colaborador de Telecinco que, sin dudarlo, le ha dedicado unas palabras. “Gracias por celebrar tus 50 años de carrera con nosotros”, ha declarado el periodista.

Seguidamente y antes de entregarle oficialmente su premio, Isabel Pantoja se ha paseado por todo el escenario lanzando besos a todos los presentes y agradecida por el calor que le han transmitido, no solo en el evento, sino a lo largo de su carrera como artista. . “No sabéis lo que se siente aquí arriba... Yo soy una más de ustedes, hoy y para siempre, os respeto. Quereros mucho”, ha cerrado así su discurso.

Isabel Pantoja en el escenario junto a Omar Sánchez y Luján Argüelles en la gala Mr. Gay España. / Getty

El traje de Isabel Pantoja para el Orgullo Gay

Otro dato muy comentado de la gala de Mr. Gay España 2022 ha sido el impresionante traje con transparencias que la tonadillera ha escogido para hacer su discurso en la capital. Su vestimenta constaba de dos piezas negras y con brillos plateados y transparentes, un look de lo más atrevido si lo comparamos con los trajes a los que nos tiene acostumbrados a verla. La chaqueta además contaba con unas plumas blancas que le daban un toque folclórico a su outfit.

Isabel Pantoja luce un impresionante traje de transparencias en la gala Mr.Gay 2022. / Getty

El atuendo dejaba ver a una Isabel Pantoja renovada y entusiasmada por volver a subirse a los escenarios de nuestro país. Además, a su ya mítica coleta alta le ha sumado unos pequeños accesorios plateados, como si de una influencer se tratase, que le daban un toque más divertido a su look.