Isabel Pantoja recoge el premio Mr Gay 2022: “Yo soy una más de ustedes. Viva el colectivo LGTBI”

Ya había pasado la medianoche, y el centro de Madrid estaba totalmente colapsado. Miles de personas esperaban ansiosos la aparición de Isabel Pantoja en la Plaza de España, la galardonada con el premio Mr Gay 2022 como una muestra más del cariño que el colectivo siente hacia la artista.

Una enorme ovación estalló cuando la tonadillera apareció en el escenario. Al grito de ‘Ay, ay, ay, Pantoja es lo que hay’, se dirigió al centro del escenario y, visiblemente emocionada, agradeció el premio y el cariño. “No sabéis lo que se siente. Yo soy una más de ustedes. Por y para siempre. Cuidaros para siempre. Me hacéis llorar. Vuestro orgullo es mi orgullo. Sin vosotros, esta que está aquí, no estaría de pie. Este colectivo lo llevo en mi alma desde que comencé a cantar. Es único. Por y para siempre”, expresó durante su discurso.

Después llegó el momento de cantar, y demostró que, más de tres años después de su último concierto en el Wizink, sigue en plena forma. Suenan Enamórate, Se me enamora el alma, que el público corea como si fueran himnos nacionales. Y entonces, entonó los primeros versos de Perdona si te hago llorar después de mirar al cielo y hacer una sentida dedicatoria al creador de la canción: “Tengo que hacer un guiño a las personas que me tratan bien, a las que me tratan bien. Quizá no pegue, pero se la dedico con todo mi corazón a mi genio y mi hermano del alma Juan Gabriel".

Isabel Pantoja, rendida a sus fans durante la gala Mr Gay 2022. / Francisco Guerra/Europa Press via Getty Images

La Pantoja fue la gran sensación de una noche que comenzó aún de día, cuando LOS40 amenizó la espera a los presentes con una gran fiesta en la que no faltó la mejor música. Tony Aguilar, Javier Penedo y Andrea Sánchez arrasaron en el escenario y contagiaron las ganas de celebrar y reivindicar la diversidad en la fiesta más multitudinaria de Madrid.

No faltaron las actuaciones musicales de Lérica, que hicieron saltar y bailar a todos los asistentes; Leo Rizzi, que creó un ambiente íntimo y especial; y Abraham Mateo, cuya legión de fans demuestra que es un artista internacional. Todo ello con la mejor música de los DJs de LOS40 en una tarde que pasará a la historia. Tampoco faltó la gran revelación del último festival de Eurovisión, WRS. El representante de Rumanía y su “hola mi bebebé” llegó a todos los rincones de la recién inaugurada plaza.

WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022, en la Gala Mr. Gay 2022 / Francisco Guerra/Europa Press via Getty Images

Sin duda, fue una noche especial, una noche en la que Isabel Pantoja volvió a recibir el foco mediático y el calor de sus incondicionales fans. Y, como no, donde reivindicó que la fuerza del colectivo LGBTI la ha acompañado a lo largo de toda su carrera.