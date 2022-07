Maluma sube la temperatura del WiZink Center y hace realidad el sueño de una fan en riguroso directo

Madrid ha vivido una de sus noches más apoteósicas en lo que a música se refiere y el encargado de este mérito no ha sido otro que el mismísimo Maluma, que ofreció uno de los mayores espectáculos en el WiZink Center. En él le esperaban todo un ejército de fans de distintos rincones del mundo, que estaban deseosos de bailar y cantar al ritmo de sus mejores hits.

Y es que, como no podía ser de otra manera, el concierto de Maluma superó todas las expectativas posibles, ya que a su espectáculo no le faltaban detalles de ningún tipo, ni siquiera en la puesta en escena: fuegos artificiales y juegos de luces de todo tipo. Algo a lo que había que sumarle las ganas que tenía el artista colombiano de hacer vibrar a su público, que tras su reciente llegada de Ibiza, venía dispuesto a todo para conquistar la capital.

Pese a que el concierto iba a comenzar a las 21:30 horas o al menos, así lo reflejaban las entradas, no sería hasta las 22:05 horas que empezaron a escucharse los primeros acordes. Un show inaugural que comenzaba con un pequeño vídeo de presentación del artista, que sirvió como cohete para dar el pistoletazo de salida a todo lo que vendría después. A continuación, se producía el momento más esperado de la noche con la llegada de Maluma y su grupo de bailarinas al escenario y al ritmo de uno de sus temas más conocidos: Hawái.

El público respondió al segundo y Maluma, emocionado, dejó de cantar para que todos los presentes lo hicieran por él. Además, el artista colombiano sorprendía con un traje floral blanco y negro, que conjuntaba con unas gafas de sol de lo más vintage, que sumados a un collar de bolas y una pequeña cruz colgada del cuello, completaban su look.

Tras esta primera toma de contacto, llegaba el momento de adentrarse en otros temas punteros del artista. Comenzó con Madrid, siguió con Corazón y acabó con 11 PM con los que consiguió meterse al público en el bolsillo porque no paraban de vitorear, cantar y bailar al son de sus indicaciones. La temperatura comenzó a subir en el WiZink Center y Maluma no tardó en percatarse del animado ambiente que creó durante los primeros minutos del concierto.

Sin embargo, entre tanto baile y cante, el artista colombiano también sacó su vena más nostálgica. Una versión a la que no nos tiene acostumbrados y con la que sorprendió gratamente a todos los presentes, que le siguieron sin dudarlo, independientemente del ritmo, ya que cantó varias canciones, Hoy me levanto un día más y tú no estás y Maluma Tetema, primero en acústico y luego en versión original.

Aprovechando el romanticismo y la emoción del momento, el artista colombiano quiso hacer un repaso sobre su carrera, donde habló de sus inicios. Maluma aseguró que no lo pasó bien cuando empezó en la música porque muchos criticaron lo que hacían, pero sabía que siempre contaba con el apoyo del público, que siempre ha sido muy fiel, incluso en sus peores momentos. Además, en ese viaje quiso recordar que su primera gira internacional comenzó en España, concretamente en 2016, donde forjó un gran afecto hacía el público de nuestro país.

El intérprete también quiso acordarse de todas las personas que ya no estaban con nosotros después de dos largos años de pandemia. “Tenemos salud y a nuestra familia, además de ser supervivientes del fucking Covid”, declaró emocionado. Maluma, conmovido por el momento, quiso dedicar su sencillo ADMV a aquellas personas que han perdido a un ser querido o al amor de su vida en estos años. “Quiero que la cantemos y que nos escuchen hasta el cielo”, animó al público.

Tras un descanso de varios minutos, Maluma irrumpía en un escenario secundario y más pequeño con un nuevo atuendo royo caribeño con pantalones blancos camisa hawaiana y gafas más claritas. Fue aquí donde se produjo uno de los momentos más apoteósicos de la noche con Borró Cassette, probablemente una de sus canciones más pegadizas.

Para sorpresa de todos, en mitad de su actuación paró la música y preguntó quién quería subir con él al escenario. El público, que estaba más pendiente de continuar bailando y cantando que de otra cosa, pensaba que se trataba de una broma, pero para sorpresa de todos, no lo fue. Una fan escogida al azar subió al escenario con Maluma y perreo con él mientras él seguía deleitándonos con su Ayer me besaste y no podías parar y me bailaste hasta el amanecer...

Maluma levantó al público del WiZink Center de Madrid solo con su primera canción. / Getty

Lo que vino después de este momento épico hizo volver a encender los fuegos artificiales, ya que los grados en el WiZink Center no pararon de subir. El otro gran esperado momento de la noche fue cuando sonó Felices 4, que desató el fervor del público. Tanto es así que una fan le tiró un sostén al escenario y este, entre risas y sorprendido por el regalo, lo cogió y lo enganchó en el micrófono para continuar con su repertorio. Le tocaba el turno a Sobrio, una canción que presentó con un pequeño chupito de tequila y donde brindó por la salud de todos los que estábamos presentes.

Tras este impasse, Maluma hacía un último cambio en su escenografía y volvía al escenario principal con un nuevo atuendo, esta vez apostaba todo al blanco, y cantó otras míticas canciones de su playlist: Vente pa´ aca y Chantaje puro, dos himnos que nos acompañaron en los veranos 2016 y de 2017.

El artista colombiano compartía imágenes del concierto en su perfil de Instagram. / Instagram Maluma

Antes de colofón final se arrancó con Mala Mía, una canción que trajo mucha cola en su lanzamiento porque fue criticado por su modus operandi de vida y con Cuatro Babys, otro sencillo que rápidamente conquistó las listas internacionales. El broche final volvió a ponerse con Hawái, que hondeando una bandera de España por todo el escenario, volvió a hacer vibrar a un público muy entregado.