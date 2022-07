El mensaje de indignación de Britney Spears contra Estados Unidos y los documentales de su vida

Britney Spears vuelve al foco mediático después de lo que está pasando en los juzgados con su padre. En este caso quiere mostrar su enfado contra los documentales que han relatado su vida y contra Estados Unidos por avergonzarla durante tantos años.

Parece que la alegría de la boda con Sam Asghari, que ya tuvo un percance por culpa de su exmarido, y la victoria en el juicio contra su padre no ha durado mucho. Unos días más tarde, James Spears demandaba a la artista por difamación e intentar ensuciar su nombre con las publicaciones que hacía en Instagram.

Ahora, con una disputa abierta y su exmarido detenido por acoso, Britney Spears protagoniza un nuevo momento tenso. La artista publicó en su cuenta de Instagram un post, que posteriormente ha borrado, pero que medios como el Daily Mail han conseguido recuperar.

Britney contra sus documentales

La princesa del pop se ha pasado horas grabando contenidos íntimos sin ningún tipo de autorización, así lo explica ella. Por ello, en esta nota reclama, sin especificar nombres, que es “lo más insultante que ha visto en su vida”. A pesar de que no da ningún título, hay que recordar que aparece en largometrajes como "Framing Britney Spears" de The New York Times y "Britney vs. Spears" de Netflix.

No more secrets. No more silence. Britney vs Spears, now streaming. pic.twitter.com/ZDhQnv9xa8 — NetflixSA (@NetflixSA) September 28, 2021

En la publicación lo compara con otros artistas como Jennifer López o Will Smith, manifestando que no sabe por qué la gente piensa que la humillación es legal: "Y vamos en serio, ¿es legal hacer tantos documentales sobre alguien sin su autorización? En serio, piensen en ello. Nunca he visto que se hagan tantos documentales sobre una persona. Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer López. Ninguna persona sobre la faz de la tierra haría que la gente desenterrara tanto material negativo e hiciera especiales de una hora de duración afirmando que 'ME AYUDA'”.

No hay que olvidar que no es la primera vez que la artista se siente avergonzada por uno de estos documentales. En 2021 cuando salió Britney vs. Spears en Netflix explicó que verlo le había hecho llorar: "No vi el documental, pero por lo que vi de él me sentí avergonzada. Lloré durante dos semanas y bueno. Todavía lloro a veces”.

Britney contra Estados Unidos

Además de todo lo que ha confesado de los documentales, Spears no ha querido quedarse callada y ha mostrado su indignación contra EEUU: "Este país ha significado una cosa para mí 'un abusador”. Con esto ha querido dejar claro el nulo papel que ha tenido la justicia al no protegerla cuando la acosaban los paparazis.

Nota de Britney Spears / Daily Mail

En la crítica ha relatado que durante toda su vida ha tenido que ir andando desde el avión a su coche cuando llegaba de viaje para evitar las fotografías. 20 años después de estos momentos, en el último viaje que realizó con su marido tuvieron que ir a buscarla con un carrito de golf para evitar a los periodistas. Aunque ellos sabían que iban a encontrarlos de todas formas y fotografiar ese momento tan íntimo.