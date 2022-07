Antonio José le cuenta a Toñi Moreno en ‘Déjate querer’ lo tocado que se quedó tras su ruptura sentimental

Antonio José se convirtió en uno de los protagonistas de Déjate querer. Llegaba al programa para sorprender a una fan totalmente enamorada de él. Tanto que lleva dos frases del cantante tatuadas en su cuerpo. “El arte de tocar el infinito está en la conquista de lo que llamamos imposible”, es una de esas frases que le ha calado.

Antonio José es el que provocó que dos de sus fans se conocieran y consolidaran una amistad que es la que les ha llevado hasta este programa. Yaiza quería agradecer a su amiga todo lo que ha hecho por ella en los cinco años que llevan juntas recorriendo España de concierto en concierto de Antonio José. La distancia entre Barcelona y Jaén no ha sido un impedimento para mantener una relación de verdad y llena de cariño.

Y cómo iba a perdérselo el amor platónico de ambas que no dudó en participar de la sorpresa y dar las gracias a todos sus fans que son el motor de su música, como admitió él mismo.

Hablamos de amor

Pero ya que estaba en el programa, Toñi Moreno quiso hablar con él también de su vida y le ha preguntaba directamente si estaba enamorado. “No estoy enamorado, estoy soltero y entero”, confesaba el cantante.

La presentadora indagaba para saber si era romántico en una relación, de los que ponen la casa boca abajo. “Depende. Soy muy de momentos. Soy más raro que un piojo verde. Depende del día y del momento en el que me encuentre o lo que logre sacarme la otra persona. Necesito tener una persona que me aleje de todo, que me desordene, que no sea cuadriculada porque yo lo soy. Me gusta que todo esté perfecto. Tengo mis manías”, confesaba él.

Cuando Toñi le ha preguntado si le han roto el corazón, se ha desahogado, “sí, a lo bestia, a lo exagerado. Son cosas que pasan”. Pero como no hay mal que por bien no venga, esa ruptura tan dolorosa para él ha dado lugar a Fénix, “el disco de mi vida. Surge después de una ruptura. Super feliz de poder contar todo lo que he sentido en este disco”.

Antonio José ha asegurado que Te han visto llorar, es la canción que ha supuesto una catarsis respecto a esta ruptura y no ha dudado en marcarse un fragmento a capela que ha dejado claro que va sobrado de voz y de sentimiento.

Él y Marta Marchena comenzaron a salir en 2016, un año después de que ganara La voz. Pero en 2021, el cantante y la modelo pusieron fin a su relación y fruto de esa ruptura es el último álbum de Antonio José que todavía está intentando rehacer su vida.