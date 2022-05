Olga Moreno reaparece en Telecinco y se sincera sobre su situación con Antonio David

Pese a la delicada situación que atraviesa, Olga Moreno ha vuelto a Telecinco, concretamente al plató de Déjate querer presentado por Toñi Moreno con el objetivo de darse a conocer y mostrar una versión de sí misma, solo conocida por las personas de su entorno.

Desde que se proclamase ganadora de Supervivientes 2021, Olga Moreno ha vivido un año muy complicado en el que ha tenido que hacer frente a las duras críticas tras la emisión del documental Contar la verdad para seguir viva de Rocío Carrasco, la separación de su marido y la relación de este con Marta Riesco. Sin embargo, la ex superviviente no ha querido hablar sobre estos temas personales. Aun así y pese a los conflictos activos que tiene con el padre de su hijo, Antonio David Flores, ha querido dejar claro un mensaje: “Él es el padre de mi hija y yo le quiero muchísimo, que quede claro”.

La presentadora Toñi Moreno ha aprovechado la ocasión para manifestarle a Olga su admiración por la actuación que había tenido en los últimos meses: “Has sido toda una señora, en tus palabras no hay rencor ni odio y has hablado siempre con respeto y con elegancia de tu ex, eres admirable”.

Sin embargo, Olga ha confesado a Toñi Moreno que se sentía abatida por tal y como ha reconocido acababa de enterarse de que el estado de salud de su madre había empeorado. Su madre, que es uno de los principales pilares de su vida, no se encuentra del todo bien, ya que tan solo unas horas antes de pisar el plató se había enterado del nuevo parte médico: “Siento venir así, va a parecer que estoy siempre llorando, pero es que mi madre es lo que más duele del mundo”.

Además, Olga ha afirmado que está muy centrada en la familia, pero especialmente en ella misma. La modelo ha entendido la importancia de cuidarse a sí misma y no estar tan pendiente del resto: “Siempre me he preocupado más por el estado en el que se encuentren los demás y apenas nada por mí”.

Olga ha tomado consciencia de que debe mimarse y dedicarse tiempo para ella. Y ha empezado a pensar que para eso lo mejor es estar alejado de los puntos de la polémica y, por tanto, también de los conflictos. Algo que ha recalcado a su hermana mayor en varias ocasiones, que siempre ha estado en el foco de los escándalos defendiéndola y apoyándola en las redes sociales. Lo que le ha llevado a Olga a pedirle que no siga haciéndolo: “Se lo he tenido que pedir por activa y por pasiva, yo no quiero eso, yo no soy así”.