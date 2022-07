Emma García critica unos tuits de Raquel Mosquera: “Está fuera de lugar”

El nombre de Raquel Mosquera ha salido en la nueva docuserie de Rocío Carrasco: En el nombre de Rocío. La colaboradora de Mediaset ha acudido este domingo, 10 de julio, a Viva la vida para explicar por qué le ha sentado tan mal que la hija de Rocío Jurado hablase de ella.

Raquel ha estallado contra Rocío Carrasco en pleno directo: “Yo lo único que he hecho es defenderme. Sabes que una víbora, si se siente atacada, suelta el veneno, pero yo soy como una leona, si me atacan, lo que hago es proteger a los míos”.

De hecho, Raquel Mosquera había llamado en sus redes sociales todo tipo de cosas a Carrasco. “Payasa, mala persona o tonta”, son solo algunos de los adjetivos que usó la colaboradora de Viva la vida.

Este comportamiento ha llamado la atención de la propia presentadora del programa. Emma García ha mostrado su desacuerdo con la actitud de Raquel: “No estoy acostumbrada a escucharte así, ¿qué ha pasado? Me impacta porque aquí te has defendido de muchas cosas, pero no de esta forma”.

“Llega un momento en el que ya explotas”, ha terminado diciendo Raquel. Ha continuado explicando que acudió a las redes sociales para defenderse. La viuda de Pedro Carrasco escribió lo siguiente: “No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para insinuar que yo ejercí la prostitución en Alemania”.

Mosquera ha continuado recriminándole a Carrasco que no haya trabajado nunca: “No sabes lo que es ir todos los días a trabajar, madrugar y sacrificarte en todos los sentidos especialmente aun estando enferma como tú me dices a mí que estoy yo”

Unos tuits: motivo de la discusión

Pero la cosa no ha quedado ahí. Su compañera de plató Pilar Vidal, con la que se encontraba discutiendo, ha rescatado un tuit al que Mosquera le dio a like el pasado 3 de julio. En él se comparaba a Pilar con la cerdita Peggy de Los Teleñecos. La colaboradora le ha recriminado a Mosquera que se burle de ella de esta forma:

“Te has burlado de lo peor. Tú, que pides respeto y pides todo. Todos te hemos respetado en la enfermedad, en tal... busca alguna vez que yo haya bromeado cuando estabas enferma. Te atreves a burlarte de la gente con sobrepeso como yo... ¿Tú te has visto?”

Mosquera, por su parte, ha dicho que el tuit no lo había escrito ella. Ha sido el resto de colaboradores quienes le han tenido que explicar que los “me gusta” también se pueden ver.

Finalmente, Emma García ha compartido su decepción con la colaboradora: “¿No tienes una vida, una experiencia y argumentos suficientes para rebatir como para hacer esto? Esto está fuera de lugar, no tiene ningún sentido”.