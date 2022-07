The Killers estrenan nueva canción en el Mad Cool y anuncian disco para 2023

No ha pasado ni un año desde que lanzaron su último trabajo, pero The Killers ya han anunciado que están preparando el que será su próximo disco de estudio. Será en 2023 cuando llegue el sucesor de Pressure Machine, y, por lo que ha anunciado Brandon Flowers en una entrevista en NME, a lo largo de este año podremos escuchar los primeros temas como adelanto. "El disco completo saldrá probablemente a comienzos de año, pero definitivamente algunos singles serán lanzados este 2022", ha dicho el líder de la banda.

En realidad, los asistentes al Mad Cool festival ya han podido disfrutar de un adelanto de una nueva canción. Se trata de Boy, tema que el mismo grupo subió a sus redes sociales. En una entrevista para Consequence of Sound, Brandon Flowers anunció que es un tema que surgió durante las sesiones de grabación de Pressure Machine, pero como "no encajaba en la dirección discreta del disco", la agrupación optó por guardarla y estrenarla en un festival como el que se ha celebrado en Madrid.

Después de interpretar Human, uno de los grandes éxitos de la banda, Brandon Flowers detuvo el show y se dirigió al público. "¿Están listos para ser los primeros en escuchar una nueva canción?", vitoreó el frontman de The Killers. En ese momento, la multitud estalló.

Es un tema enérgico, con grandes sintetizadores y una batería que no descansa ni un momento y que recuerda a la gloriosa época de Day & Age. The Killers han confirmado que lanzarán esta canción de manera oficial en plataformas digitales, pero hasta el momento no han anunciado cuándo es que podremos escuchar la versión de estudio.

Lo que está claro es que el próximo año tendremos en nuestras manos un nuevo disco del grupo de Las Vegas, una gran noticia para los miles de fans que tienen en el mundo. Lo que sí ha dicho Brandon Flowers en una entrevista es que "es un poco más rock de cañón". Después de un último disco, Pressure Machine, más íntimo y de autor, la banda ha confirmado que será "más de los Killers tradicionales".

The Killers han sido uno de los grandes nombres de los que hemos podido disfrutar en el Mad Cool. Allí llegaron a compartir cartel con Metallica, Muse, Imagine Dragons, Pixies, Jack White, Twenty One Pilots, Kings of Leon y muchos más. Ha sido una de las ediciones más especiales de la historia, después de dos años sin disfrutar de la música en directo en uno de los festivales más especiales de nuestro país.