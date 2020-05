Human, la incomprendida canción de The Killers

Muchos seguidores de The Killers se sintieron desconcertados con el estribillo de Human ("Are we human/ Or are we dancer?") ya que se refiere a 'dancer' en singular (Somos humanos/ ¿O somos bailarín?) y es un error gramatical. Incluso algunos seguidores decían que en realidad Flowers, líder de la formación, cantaba 'denser' (más denso) en lugar de 'dancer'. "Está extraído de una cita del escritor Hunter S. Thompson: 'Estamos creando una generación de bailarines'. Supongo que a la gente le molesta que no sea correcto gramaticalmente, pero creo que me puedo permitir hacer lo que quiera. ¿Denser? No había escuchado eso. No me gusta denser" explicó el vocalista a MTV News.

El 22 de Noviembre de 2008, Human entraba en el último puesto de la lista de LOS40. Tuvieron que transcurrir 33 semanas, para que finalmente la banda americana consiguiera llegar a lo más alto. Fue entre el 23 y el 29 de Mayo de 2009, cuando Human ocupó por primera y última vez, hasta la fecha, el nº 1. Su trayectoria y el éxito de este single de su disco Day and Age le valieron además el Premio Ondas 2009: "Por contribuir en el relevo de las grandes bandas que dejan huella en la historia de la música".

Human fue el primer sencillo que The Killers, la banda de rock americana formada en Las Vegas en 2001 por Brandon Flowers (voz principal, teclados), Mark Stoermer (bajo), Dave Keuning (guitarra) y Ronnie Vannucci (batería), presentó de su tercer álbum de estudio, Day and Age (18/11/2008), el sucesor de Sam’s Town de 2006 y de su recopilatorio de rarezas y de caras B Sawdust (2007). Posteriormente lanzaron Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017) e Imploding the Mirage (2020).

El origen de Human

El líder de The Killers recordaba la primera vez que vio a Stuart Price (conocido por sus trabajos para Madonna, New Order, Pet Shop Boys, Seal o Keane): “La primera vez que le vi fue en Live 8, en Inglaterra, e hicimos planes para reunirnos y... quedar para cenar". En 2007, se reunieron en Londres para concretar aspectos de la producción de algunos temas para su álbum de caras b Sawdust. En una entrevista con Rolling Stone, Brandon Flowers contó: "Al final de la cena, le pregunté ‘¿qué vas a hacer después?’, y él dijo que estaba libre, así que fuimos a su casa, en la que tiene un estudio, y grabamos Human. Sabíamos que sonaba muy bien, solo tardamos un par de horas en grabar la demo, y no era muy diferente de lo que es ahora".

Brandon Flowers también reveló en Rolling Stone el origen de la canción: "Creo que estábamos en un festival extraño en Alemania. Yo trataba de hacer una canción sencilla, con los clásicos acordes. Recuerdo que en la cena con Stuart le dije ‘tengo esto, es como Johnny Cash reuniéndose con los Pet Shop Boys. Vamos a grabarlo’". Flowers añadió que la banda “hizo la carne y las patatas” y después Price trabajó en el "paisaje".

Tanto el grupo como Price se quedaron muy satisfechos con la canción, así que decidieron no solo colaborar en el recopilatorio de rarezas sino pedirle que produjera su nuevo proyecto musical que terminaría siendo Day and Age. Brandon asegura que no incluyeron Human en el repertorio de Sawdust porque “era demasiado buena”. Después de completar la gira de presentación de Sam Town, la banda se tomó seis meses para trabajar en su tercer álbum de estudio. Durante este periodo, enviaban ideas de canciones a Stuart Price a través de Logic Pro. La banda finalizó la grabación del disco en sus recién adquiridos estudios Battle Born en La Vegas.

En su tercer álbum, Day and Age, los Killers se alejaron del sonido rockero de su segundo álbum. Según Flowers "es totalmente diferente" a los anteriores trabajos "y al mismo tiempo sigue sonando a nosotros". El vocalista aseguraba que se habían inspirado en Elton John, David Bowie o Lou Reed, entre otros.

Human, en imágenes

The Killers encargaron a Paul Normansell el trabajo artístico del álbum. El artista pensaba que le estaban gastando una broma cuando recibió una llamada del manager de The Killers pidiéndole que diseñara la portada: "Al principio creí que alguien se estaba burlando de mí. Y entonces, hablé con Brandon Flowers" confesó a Independent.

El retrato que le hizo Normansell al guitarrista de la banda, Dave Keuning, es el que ocupa la portada del single Human. Y los otros retratos de los miembros de The Killes también se incluyen en el álbum, además de aparecer en diferentes partes del vídeo de Human y en el libreto del CD. La canción se publicó también en formato de 'picture disc' de 7" en todo el mundo, en Noviembre de 2008, con A Crippling Blow en la cara B.

El videoclip de Human fue dirigido por Daniel Drysdale y muestra a la banda tocando la canción en el desierto de Goblin Valley, Utah. Los retratos que hizo Paul Normansell de los integrantes del grupo, se muestran en el vídeo, cuando ellos mismos los sostienen delante de sus caras y los intercambian. Se pueden apreciar algunos animales, como un tigre blanco, un puma o un águila. El clip finaliza con los cuatro miembros contemplando el ocaso, que se convierte en la carátula del álbum diseñada por Normansell.

El esmoquin negro con adornos de plumas en las hombreras que lleva Flowers en el vídeo de Human, fue hecho especialmente para él por la diseñadora y estilista Fee Doran, que hizo el famoso e insinuante traje blanco con capucha de Kylie Minogue en Can’t get you out of my head.

La incomprensión de su letra

La letra de Human habla de la decadencia moral de la sociedad. Cuando fue preguntado por el aspecto crítico de la canción, el líder de The Killers respondió en The Sunday Times: "En parte es eso. Yo diría que es una declaración social y lo voy a dejar ahí. No quiero ser un predicador. Hay una parte de devoción a mis padres, que llevan casados 45 años, y de cómo esto es algo en extinción y yo intento mantener algunas de esas cosas. Estoy muy chapado a la antigua, imagino. Y cuanto mayor soy, peor. ¡Pero no sé si eso es lo que la gente quiere escuchar!". En el New York Post añadiría "Los valores que yo creía que había en América se están escabullendo poco a poco".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Killers (@thekillers) el 5 Oct, 2018 a las 12:20 PDT

En el debate entre dancer y denser, Flowers reconoció la influencia del escritor Hunter S. Thompson que se suició en 2005 y a quién parecen dedicadas las palabras 'Wave goodbye/ Wish me well/ You got to let me go' (Despídete, deséame lo mejor, tienes que dejarme marchar). Fue una letra en la que el músico y su equipo había trabajado duro y la incomprensión de la letra llegó a irritarles. "Eso apesta. No me gusta 'Are we denser?' ('¿Somos más densos?'). Realmente me importa lo que la gente piensa, pero no parece entender Human. Piensan que es una tontería. Pero me costó mucho que esta letra quedara bien" confesó a Rolling Stone.

Puede que la gente no entendiera el mensaje pero The Killers logró igualmente el éxito. "En algunos países la gente no entiende la letra; a algunos no les importa; otros sólo canturrean la melodía, porque es una melodía preciosa; y, finalmente, hay personas que hacen su propia interpretación de la canción. Lo importante es que gusta y mucho. Y sí, bueno, es verdad que alguna vez vuelvo la mirada atrás y sí que pienso que algunas letras son una mierda..." confesó Brando Flowers a El Mundo.

Human es uno de los principales éxitos que The Killers ha tenido en sus 20 años de trayectoria. La crítica ha elogiado la composición, la producción, y las influencias musicales. "¿Somos humanos? ¿O somos bailarín? Mientras todavía seguimos sin entender esa letra, no es difícil entender por qué Human es tan condenadamente popular" escribió Official Charts en Reino Unido donde llegó al número 1. En Noruega, Suecia, Alemania, Irlanda, Dinamarca o España también llegó a los primeros puestos. Fue la canción con más escuchas en Spotify en 2008, el año en el que el servicio de música fue lanzado.