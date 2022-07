40 cosas sobre Cintia León, la nueva locutora de LOS40 Urban

La familia de LOS40 Urban sigue creciendo. Si hace unos días anunciábamos la incorporación de Mario Díaz a nuestro equipo, volvemos a traer buenas nuevas. Esta vez se trata de un nuevo fichaje que se encargará de amenizarte de 20:00 a 23:59 horas de lunes a viernes y de 14:00 a 18:00 los sábados y domingos.

Ella es Cintia León, la nueva locutora de LOS40 Urban que trae a nuestros estudios la alegría que, según ella, tanto le caracteriza. Pero para conocer un poco más acerca de nuestra joven voz, te dejamos 40 curiosidades que ella misma nos ha desvelado.

1. Nombre completo: Cintia León López.

2. Año y ciudad de nacimiento: 17 de agosto de 1993 en Bilbao.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? La canción Alba de Antonio Flores. En casa siempre han sido muy melómanos. Mi padre me ponía de pequeña el disco todos los fines de semana mientras desayunaba. Ahora, con casi 30, me lo sigo sabiendo de pe a pa.

4. ¿Y con la radio? Me despertaba con ella puesta porque mi madre se preparaba para ir a trabajar con los informativos de fondo.

5. ¿Cuándo pensaste que tu pasión era la unión entre ambas? De bien pequeña. Yo era la típica que presentaba todos los festivales del colegio. Siempre me ha apasionado el mundo de la comunicación, el entretenimiento… y cuando descubrí que dentro de la radio musical existía la manera de acompañar a la gente y estar presente en sus rutinas, entendí que eso era lo que quería.

6. Un recuerdo bonito con la radio y la música: Los viajes de verano en el coche con toda mi familia. Adoro cantar y soy muy impaciente. Cuando eran trayectos largos era la única forma de mantenerme entretenida.

7. Un artista y/o una artista favoritos: me encanta el reggaeton y lo consumo mucho pero tengo que reconocer que escucho de todo y que soy un pelín melosa. Las baladas me pierden y me fijo mucho en las letras. Alborán, Morat o Beret suelen andar entre mis favoritos.

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: de todo por culpa de mis padres. Lo mismo ponían música clásica que sonaba Abba, Boney M, Sabina o Manolo García.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: Tengo en bucle La Bachata de Manuel Turizo. Empieza a ser algo preocupante.

10. La que hayas aborrecido: Acabé bastante harta de La Mordidita un verano que la pusieron hasta en la sopa.

11. El artista o la artista que te gustaría que visitase los estudios de LOS40 Urban: María Becerra, Karol G.. me gustaría que me contasen su perspectiva siendo mujeres tan valoradas en un mundo copado, a priori, por hombres.

12. Una canción que nunca pasa de moda: cualquiera de Daddy Yankee o Juan Magán.

13. El músico al que verías como locutor/a de LOS40 Urban: pues quizá volvería a María Becerra por la dulzura y la naturalidad que tiene en las entrevistas. Creo que llega bien a la gente.

14. Si no fueses locutora, seríais… hice un máster en Dirección de Marketing y comunicación online. Seguramente, tiraría por la comunicación corporativa.

15. La música para ti es… todo. La llevo tatuada en varios sitios. Es la mejor terapia y vía de escape.

16. Un hobby o un deporte favorito: me encanta perderme por pueblitos de montaña y bailar. Lo último, Free Style, eso sí...

17. Una colaboración que te gustaría escuchar/que ocurriese: cualquiera que implique un cambio de registro en él o ella. Un mix que una dos estilos muy distintos.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: el primer día de mi perro en casa o el nacimiento de mi sobrina.

19. Lo que dirías la pequeña Cintia: que en unos años lo va a entender todo.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La red social que más pereza te da: Facebook, sin duda.

22. Algo que NO soportas, que te pone enferma: la impuntualidad y la falta de sentido común.

23. Una frase que repitas mucho: "ay, ama" es una frase muy típica en País Vasco (es como decir "ay, mi madre")

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: que me saqué el práctico de conducir a la cuarta.

25. Una película que te encante o te defina: no me canso de ver Relatos salvajes. El género que más disfruto es el thriller psicológico.

26. Algo que se te dé fatal: las manualidades o las matemáticas.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: con mi perro.

28. Tu personalidad frente al micrófono: una amiga más.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: bañarme con mi hermana en la misma bañera y los viajes a Galicia.

30. Un juguete (o juego) de infancia: un karaoke que funcionaba metiendo la cinta. Tenía micro y yo iba por toda la casa con el edredón como bata de cola.

31. Lo que echas de menos: una sobremesa en la que esté mi padre.

32. Algo de lo que te arrepientas: de no haberme tomado tres tilas en cada practico del carné de conducir.

33. Tu palabra favorita: Sí.

34. Una manía: no me gusta nada la comida caliente. Siempre templada aunque sea invierno.

35. Un amuleto: no suelo llevar nada encima pero cualquier cosa que sea de mis padres me hace sentirme en casa.

36. Tatuajes: varios.

37. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): mezclar el dulce con el salado. Soy del team pizza con piña hasta el final.

38. ¿Cómo sería un mundo sin radio y sin música? Inviable.

39. Si tuvieras que poner un título a un programa tuyo, sería… : Pasen y vean.

40. Si no fueses Cintia y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? Que es una tía alegre y que no calla.

¡Bienvenida, Cintia!