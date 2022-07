Anitta arrasa en Italia con el vestido de rejilla más elegante del verano

Dolce & Gabanna ha celebrado este fin de semana en Sicilia sus diez años en el mundo de la alta costura y lo ha hecho con un evento único en el que la moda, el diseño y las celebrities han compartido el protagonismo con el increíble paisaje mediterráneo que ofrece la ciudad costera de Siracusa en la isla de Sicilia.

Alrededor de un desfile espectacular bautizado como Alta Moda en el que participaron más de 100 modelos, los modistos Domenico Dolce & Stefano Gabanna quisieron homenajear a la ópera siciliana con unos diseños únicos que, además de verse en la pasarela, también lució un público de élite entre en el que se encontraba, entre otras muchas celebrities internacionales, la cantante brasileña Anitta, sin duda, una de las grandes triunfadoras de la noche más allá de la propia marca.

Anitta ha lucido durante todo el fin de semana diversos looks de Dolce & Gabanna con el que ha maravillado a sus fans, pero sin duda, el minivestido de rejilla metálica plateada con el que acudió al gran desfile consiguió que la artista eclipsara a todo aquel que la vio.

Y es que el total look de Dolce & Gabanna que escogió la autora de Envolver estaba perfectamente cuidado, era pura elegancia y no dejaba ningún detalle al azar. La cantante combinó el vestido de rejilla plateado con un conjunto de ropa interior rosa metalizado que hacía resaltar su figura, unos tacones plateados, un conjunto de brazaletes, pendientes y bolso joya también de plata con brillantes y unas gafas de sol estilo pin up blancas que añadían un toque de glamour extra al estilismo.

La rejilla plateada, el brillo y la transparencia, la apueta del año

El minivestido plateado de Anitta no fue más que una muestra de la apuesta de Dolce & Gabanna para la próxima temporada, pues, a juzgar por los estilismos que la firma sacó a pasarela, los italianos tienen claro que lo que está por llegar pasa por los tejidos metalizados, la transparencia y el brillo.

Anitta en la fiesta de Dolce & Gabanna. / Instagram Anitta

Otra muestra de ello, además de los looks de los modelos fue otro de los vestidos que la propia Anitta ha lucido durante su estancia en Sicilia, una pieza única de alta costura confeccionada en tejido transparente con silueta de sirena que la firma combinó con un cinturón XXL metalizado y dos brazaletes, sin duda el complemento de moda.

Emma Roberts, Mariah Carey, Sharon Stone y muchas más

Además de a la cantante Anitta, Dolce & Gabanna congregó en Siracusa a otras celebrities internacionales del máximo nivel como a la cantante Mariah Carey, una de las grandes protagonistas de la velada, a las actrices Emma Roberts, Hellen Miren, Drew Barrymore, Lupita Nyong'o y Sharon Stone y otras personalidades influyentes del mundo de la belleza y el entretenimiento como a la cabeza del clan Kardashian, Kris Jenner y a la modelo Natalia Bryant y su madre, la exmodelo y filántropa Vanessa Laine Bryant.