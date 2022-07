¿Qué es la ameba come cerebros, por qué es tan peligrosa y dónde la podemos encontrar?

a playa en Lake of Three Fires en el condado de Taylor (Iowa, Estados Unidos) se ha cerrado temporalmente por la presencia de una ameba come cerebros que ha infectado a un bañista por cuestiones de salud. De momento, las autoridades han preferido ser precavidos y mientras investigan sobre el terreno la presencia de dicho organismo.

La persona, procedente de Missouri, infectada por la ameba Naegleria fowleri es un hombre que se estaba bañando en las tranquilas aguas del lago.

La ameba come cerebros es un organismo unicelular que vive en aguas dulces tibias como las que se encuentran en lagos, ríos y aguas termales. Su nombre genera bastante miedo entre la población, pero es que sus síntomas invitan a ello. Puede causar una rara y poco común infección en el cerebro que recibe el nombre de meningoencefalitis amebiana primaria.

Lo habitual es que entre al cuerpo de las personas que se bañan en aguas infectadas a través de la nariz y que viaje hasta el cerebro donde destruye el tejido. De aquí proviene su nombre, de devorar o comerse el cerebro literalmente.

En algunas ocasiones se puede encontrar este organismo en piscinas si no están tratadas con cloro o están mal mantenidas. Dónde no hay ameba come cerebros es en el mar, ya que no vive en agua salada.

Síntomas de la ameba devora cerebros

La persona comenzará a tener síntomas a los cinco días aproximadamente de la infección. Tendrá dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos. Tras haberlo pasado pueden persistir síntomas como rigidez de cuello, confusión mental, falta de atención, pérdida del equilibrio, convulsiones e incluso alucinaciones. Una vez que los síntomas dan la cara, la enfermedad avanza bastante rápido y puede causar la muerte en aproximadamente unos 5 días de media.

Para prevenir las infecciones, las autoridades de Estados Unidos, aconsejan:

Que se mantenga la nariz cerrada, se usen pinzas nasales o se mantenga la cabeza fuera del agua cuando se participe en actividades relacionadas con el agua en cuerpos de agua dulce tibia.

Evitar las actividades relacionadas con el agua en agua dulce tibia durante los períodos de alta temperatura del agua.

Evitar excavar o remover el sedimento mientras participa en actividades relacionadas con el agua en áreas de agua dulce cálida y poco profunda.

A pesar de todo, las autoridades de Estados Unidos informan de que la infección por Naegleria fowleri es rara. Los primeros síntomas de la infección por Naegleria fowleri son similares a los causados por otras enfermedades más comunes, como la meningitis bacteriana, según explica el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

En España solo ha habido un caso de infección por la ameba y sucedió en 2018 en una piscina municipal de Torrijos (Toledo). En esta ocasión, una niña de 10 años se infectó y logró recuperarse, tal y como informó la Cadena Ser.