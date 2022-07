La polémica de Ramón García por la que ha pedido disculpas públicamente: “Váyase a tomar por c**o”

Ramón García parece que le ha cogido el gusto a aparecer en los titulares por una razón no muy positiva. Si hace unos meses ya se convirtió en centro de una polémica con Rosalía por decir que su disco le parecía "una mierd*", ahora ha vuelto a generar controversia por mandar a "tomar por c**o" a una persona que se negó a participar en un concurso del programa que presentaba.

Todo sucedió hace unos días cuando en mitad del espacio llegaban al sorteo de un jamón. Aleatoriamente marcaron un número de teléfono que descolgó una señora que le mandó a tomar viento fresco. Encendido por la reacción y el posterior comentario "que me da igual", el popular presentador arremetió contra la televidente.

Y pese a que comenzó con un "buenas tardes, disculpe que la moleste", sus palabras en pleno directo acabaron siendo otras muy diferentes: "Que gente más maleducada hay. Que asco. Hay gente faltona y maleducada. Con todo el respeto y todo el cariño, váyase a tomar por c**o. Que me da igual, que estoy hasta las pelot*s de gente maleducada. Bueno señora, igual tenía un mal día, disculpe".

Pese a la apostilla final en ese momento, Ramón García ha visto cómo su vídeo se ha viralizado y no de una manera muy positiva hacia su figura. Es por ello que ha querido pedir perdón de manera pública en el mismo escenario y en un momento muy similar: antes de su concurso.

"Ayer se me calentó un poco la boca. Haberme dado una colleja. Pido disculpas públicas a los espectadores de 'En compañía' porque lo que hice no está bien. Y a la señora, por supuesto, que ya se lo pedí ayer. Se me calentó la mente. Lo digo sinceramente. Tú si eso colleja me das. Mi madre me decía, el mejor escribano echa un borrón, y yo lo eché ayer" explicó Ramón García durante el programa.

Un gesto que honra a Ramón García el disculparse públicamente con su audiencia y con la señora que no quiso participar en el concurso y que se une a las disculpas que también hizo públicamente a Rosalía por su comentario sobre su más reciente proyecto discográfico. Está claro que todos nos equivocamos y una de las cosas más fáciles que podemos hacer es hablar con respeto.