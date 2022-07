El hijo de Taylor Hawkins rinde homenaje al batería de Foo Fighters con una versión de ‘My Hero’

El marzo de 2022 vivimos una de las pérdidas más inesperadas de la música reciente. Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters, falleció dejando huérfanos a sus compañeros de banda y a miles de fans alrededor de todo el mundo. Desde que conocimos la trágica noticia, no se han dejado de producir homenajes y manifestaciones de amor y reconocimiento desde sus seres queridos hasta sus seguidores desde todos los ámbitos de la música.

Han pasado ya cuatro meses, pero esos reconocimientos no cesan. El último en apuntarse a uno de estos homenajes ha sido Shane Hawkins, el hijo del fallecido percusionista, que ha protagonizado un bonito homenaje. Dentro de las celebraciones del 4 de julio, el joven de 16 años se ha sentado a la batería para tocar My Hero con la banda The Alive.

El vídeo se ha publicado en TikTok y lleva como subtítulo "Cuando el hijo de Taylor Hawkins se sube a la batería y le dedica la canción My Hero a su padre. El halcón habría estado orgulloso". The Alive es un grupo adolescente que se lleva muy bien con Shane Hawkins, y se prestó a celebrar un concierto con la asistencia de muchos amigos cercanos y familiares del artista fallecido.

Por su parte, el hijo de Hawkins demuestra que es un batería con muchas ganas de seguir los pasos de su padre, y ya lo había demostrado al lado de su padre en el escenario, uniéndose a él y a Dave Grohl en la batería para una versión de Miss You de los Rolling Stones.

Muchos han sido los homenajes que diferentes artistas y grupos internacionales han querido rendir al batería de Foo Fighters, desde que se ha conocido la noticia de su fallecimiento. Hace unas semanas lo comprobábamos en la propia gala de los Grammy y ahora, lo hacemos de la mano de Edgar Winter, un vocalista y teclista estadounidense muy conocido en el mundo del blues y el rock, que ha sido uno de los últimos en rendirle homenaje al batería de Foo Fighters.

Taylor Hawkins falleció el pasado 25 de marzo en Bogotá, Colombia. Se preparaba para su concierto en el festival Estéreo Picnic, pero se conoció la noticia de su muerte en el hotel y el mundo enmudeció. Tenía solo 50 años y toda una vida por delante. A raíz de la trágica muerte del batería, llegaron tributos de todos los rincones de la música, desde Paul McCartney hasta Courtney Love.

En septiembre, Foo Fighters realizará dos conciertos tributo en Los Ángeles y Londres con artistas invitados como Brian May y Roger Taylor de Queen, Chrissie Hynde de Pretenders, Josh Homme y Miley Cyrus.