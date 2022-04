El primer trabajo póstumo de Taylor Hawkins rinde tributo a Johnny Winter

Varias semanas después de conocerse la muerte de Taylor Hawkings, el batería de Foo Fighters, se ha lanzado su primero trabajo musical póstumo. Esta producción ha llegado en forma de voz invitada con una canción en el álbum tributo a Johnny Winter, una guitarrista del blues eléctrico que ha marcado un antes y un después en la historia de la música.

El pasado viernes se conoció el primer lanzamiento póstumo del batería de Foo Fighters, Taylor Hawkins, el cual ha llegado en calidad de invitado en una de las canciones del álbum que rinde honor a Johnny Winter, un guitarrista estadounidense también fallecido y muy conocido en el mundo del blues. Este emotivo trabajo era liderado por su hermano menor Edgar Winter, que también aparece en la canción junto a su hermano tocando el órgano. Este álbum que rinde tributo a Johnny Winter, instrumentalista estadounidense fallecido, cuenta ya con una larga lista de nombres icónicos del blues, pop y el rock, que también han querido estar presentes en una producción tan emotiva.

Aunque no hay dudas de que hay una canción que llamará la atención sobre las del resto y es la interpretada por el propio Hawkins: Guess I´ll go away, que con su atronadora voz nos regala una nueva versión de la canción de Winter. Una melodía de boogie blues de rock que apareció en el álbum de Johnny Winter And en 1970 y de la que Hawkins ha ofrecido, ahora, una nueva interpretación dejándonos disfrutar de sus mejores dotes vocales.

Los homenajes a Hawkins

Muchos han sido los homenajes que diferentes artistas y grupos internacionales han querido rendir al batería de Foo Fighters, desde que se ha conocido la noticia de su fallecimiento. Hace unas semanas lo comprobábamos en la propia gala de los Grammy y ahora, lo hacemos de la mano de Edgar Winter, un vocalista y teclista estadounidense muy conocido en el mundo del blues y el rock, que ha sido uno de los últimos en rendirle homenaje al batería de Foo Fighters.

Winter ha asegurado que fue todo un "honor" y "privilegio" trabajar junto a Hawkins, a quien le ofreció trabajar como artista invitado en su última producción musical. También ha aplaudido su estilo y su forma de trabajar catalogándola de "intachable", "espontánea" y "diferente".

Taylor Hawkins falleció a los 50 años el pasado 25 de marzo, unas horas antes de celebrar el concierto de Foo Fifhters que tenía programado en Colombia y que, tras la triste noticia, se canceló. Se desconoce la causa oficial de su fallecimiento, aunque según el último informe médico el artista contaba con hasta 10 sustancias diferentes en su cuerpo.