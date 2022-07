Melanie Kroll comparte los detalles de su semana a bordo con su chico, Álvaro Soler

Hubo un tiempo en el que se hablaba de boda entre Álvaro Soler y Sofía Ellar, pero algo no terminó de ir bien y hace poco más de un año la pareja anunció su ruptura. Desde entonces el músico no nos había presentado a ninguna otra chica, hasta ahora.

Durante sus vacaciones en Menorca con su novia, han decidido confirmar su relación con un par de fotos en un restaurante local. Ella se llama Melanie Kroll y es una joven alemana siete años más joven que él.

Tienen en común su forma de vivir la vida a caballo entre España y Alemania. La modelo, con tan solo 18 años, cofundó la agencia de modelos Four One que ha trabajado con diversas firmas. Y no ha dejado de formarse y ahora se encuentra estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Técnica de Brandeburgo.

Han pasado unos días en Menorca, pero han tenido que regresar a Berlín. Y como despedida, Melanie ha querido contestar una ronda de preguntas sobre su semana juntos en un barco.

Navegando

“Éramos nuestra propia tripulación. El mejor equipo de 5 parejas y la mitad de ellos tenían su licencia para navegar en barco, por lo que siempre me sentí segura. Durante la travesía teníamos turnos de noche en parejas y con el piloto automático era fácil y no había otros barcos cerca”, contaba sobre lo que ha sido esta travesía.

También ha dado detalles del barco en cuestión: “Teníamos 4 habitaciones y la sala de estar para otra pareja. La verdad es que era muy cómodo, pero por el ruido del motor y el oleaje fuerte siempre dormía solo 2h seguidas, luego 2h más, etc… durante toda la semana. Luego teníamos una pequeña cocina y dos baños muuuuuuy pequeños. Pero si teníamos suficiente agua dulce, también era posible ducharse allí. Realmente es como acampar, pero en el mar”.

Le han preguntado si no temía a los mareos y ha admitido que era “una de mis mayores preocupaciones antes del viaje pero por suerte: ¡No! Hay unas pastillas muy buenas que se llaman biodramina que tomé antes de la travesía y me ayudaron mucho. Pero cuando íbamos a los puertos todavía sentía las olas bajo mis pies y tenía que concentrarme para no sentirme mal. Una coca-cola fría y el movimiento también ayudaron aquí”.

Un viaje con muchas emociones

Algún seguidor ha querido saber si no puede llegar a resultar agobiante compartir un espacio tan pequeño con tanta gente. “Puede pasar cuando se viaja con la compañía equivocada. Pero en nuestro caso todos estábamos muy agradecidos y contentos porque todos teníamos un papel y ayudábamos. Todos nos llevábamos super bien”, aclaró sin dar detalles sobre quiénes eran sus compañeros de viaje.

“Como dije hace unas semanas, soy una persona muy sensible y estando tan cerca de la naturaleza, finalmente desconectarme de todo fue abrumador. Me puse muy en un estado de ánimo meditativo y me encantó tener horas de silencio con mi propios pensamientos y emociones. También los demás aceptaron y necesitaron espacios personales y todos sentimos mucha gratitud y amor”, compartió sobre los momentos de soledad que se pueden vivir en alta mar.

“La barrera del idioma me hace sentir más tranquila de lo que realmente estoy. Sé hablar español pero en el viaje mi cabeza estaba tan relajada que no quería o simplemente no podía pensar tan rápido jaja Escuché todo en español y entendí el 90% pero respondí en inglés”, contestó sobre el idioma que predominó en el viaje.

Y aunque parece que ha sido un viaje muy gratificante, también ha habido momento para las lágrimas. “Una hora anoche, de regreso a Barcelona. Mi novio se fue a trabajar un día antes, así que no pudimos compartir con él la experiencia más mágica que pasó esa noche, lo que me puso muy triste. También tuve tantas emociones e impresiones de los últimos días, que dejarlo salir fue el mejor sentimiento que he tenido, sabiendo que está bien”, confesó.

Después de esta semana, asegura que la próxima en sacarse la licencia de navegación va a ser ella.