Mabel estrena ‘Crying on the Dancefloor’, un último adelanto antes de lanzar su segundo disco

Mabel lo tiene todo listo para estrenar su segundo álbum de estudio, 'About last night'. Pero antes, la británica ha querido sorprender a sus fans con un último adelanto.

Se llama Crying on the Dancefloor y tiene todos los tintes ochenteros clásicos necesarios para convertirse en la balada definitiva. Este último sencillo se acaba de unir a Overthinking, Let Them Know y Good Luck como aperitivos de un proyecto que recoge, en forma de canciones, las diferentes experiencias vividas en primera persona sobre ese viaje interno que el efecto de la pandemia ha tenido sobre la joven.

Este tema apunta a ser una canción que la propia artista se dedica a sí misma, donde trata temas como la autoestima. Todo gira en torno a lo que ocurre en las discotecas cuando salimos de fiesta un poco desanimadas y necesitamos un himno que nos haga sentir bien con nosotras mismas. "No habrá lágrimas en la pista de baile esta noche / No habrá drama en los baños, esta noche no".

Mabel - Crying on the Dancefloor

Es decir, Mabel quiere ser esa desconocida a la que hablamos de nuestro ex mientras nos retocamos el maquillaje, esa amiga de dos minutos que nos dice: "tía, no te merece".

Su nuevo disco contiene hasta 14 canciones y viene acompañado de colaboraciones junto a 24kGoldn, Lil Tecca, Jax Jones y Galantis o Joel Corry.