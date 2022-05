Mabel desvela todos los detalles de su segundo disco de estudio: ‘About last night’

Su irrupción en el panorama internacional musical con canciones como Don't call me up convirtieron a Mabel en una de las artistas emergentes más a tener en cuenta de los últimos años. Por ello recibimos la noticia del anuncio de su segundo álbum de estudio con una gran alegría.

La cantante británica ha comenzado a desvelar los primeros detalles de este esperado nuevo proyecto discográfico que verá la luz el próximo 15 de julio bajo el título de About last night. Se avecina, por lo tanto un verano de lo más movido de la mano de sus nuevas composiciones y creaciones.

Algunas ya las hemos escuchado en anteriores estrenos que nos han ido conduciendo hasta el anuncio de este nuevo álbum que pondrá fin a 3 años de sequía discográfica desde la publicación de High expectations en 2019.

2022 está siendo un año repleto de música para Mabel que si en marzo estrenó Good luck apenas un par de meses después ha vuelto a anticipar el lanzamiento de su segundo disco con una nueva canción. El tema, llamado Overthinking, acaba de estrenarse y se trata de una colaboración junto a uno de los raperos emergentes más cotizados: 24KGoldn.

De momento son ya 3 las canciones que hemos conocido del elepé y que según explica la nota de prensa hecha pública recoge experiencias de lo más variadas vividas y cantadas en primera persona. Temas que ahondan en ese viaje interno que la pandemia obligó a Mabel a hacer.

La artista volvió a vivir con sus padres junto a sus perros, descubriendo de nuevo todo lo que se estaba perdiendo y llevándolo a este nuevo capítulo musical del que hemos conocido Let them Know, Good luck y, la más reciente, Overthinking.

Listado de canciones de About last night de Mabel

Uno de los detalles que son siempre más esperados de un disco de estudio es el número de canciones y de artistas invitados que formarán parte de él. La inglesa ha tirado la casa por la ventana y en las 13 o 14 canciones que formarán parte de las diferentes ediciones de su álbum va a contar con gigantescas estrellas invitadas.

Entre los colaboradores a los que la inglesa ha decidido invitar figuran Lil Tecca, Jax Jones, Galantis y el citado 24kGoldn. En algunas ediciones habrá un tema extra llamado I wish en el que ha participado junto a Joel Corry.