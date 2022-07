Blur, Def Leppard, Miley Cyrus, Marta Sánchez, Imagine Dragons: grandes Nº1 de la lista esta semana de julio

A veces el pasado y la actualidad confluyen, como ocurre esta semana en La Máquina del Tiempo con Imagine Dragons. Coincidiendo con sus conciertos en España, muy especialmente con el que han ofrecido en Santiago de Compostela con LOS40 como emisora oficial este lunes, se cumple un año de su número uno en la lista con Follow you. Con ellos abrimos esta sección dedicada al recuerdo, en la que rescatamos éxitos que llegaron a lo más alto por estas fechas.

En 2017 el primer puesto fue para Miley Cyrus con Malibu, el sencillo con el que rompía con su imagen transgresora (a la que regresa de tanto en tanto) y que estaba incluida en su sexto álbum, Younger now. Y hace diez años hay que evocar No hay 2 sin 3 (Gol), la canción que grabaron a dúo (o a trío, mejor dicho) Cali y El Dandee y David Bisbal con motivo de la Eurocopa de fútbol de 2012. Con su imborrable estribillo “sube la mano y grita gol”, llegó al número uno el 7 de julio de ese año.

Hace quince años, en 2007, se mantenían en el puesto de honor The Fray con How to save a life. Y hace veinte, quien llegaba a la cima de la lista esta semana de julio era Marta Sánchez con Sigo intentando, que abría su disco Soy yo. 2002 fue un gran año para la divina Marta, porque también llegó al número uno en octubre con la canción que daba título a ese álbum.

Los sonidos guitarreros acaparan el tramo final de la sección. El número uno el 5 de julio de 1997 fue para Song 2, de Blur, tema un tanto atípico debido a que mostraba una fiereza hasta entonces desconocida en la banda de Damon Albarn y a su corta duración: con dos minutos y dos segundos, es el hit más breve que ha conseguido llegar al número uno de LOS40 en toda la historia de la cadena. Y hace treinta años (1992), quienes triunfaron fueron los también británicos, aunque estos sí decididamente cañeros, Def Leppard, con Let’s get rocked.