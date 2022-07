Sharonne nos desvela su quiniela para Drag Race España 3

Sharonne se ha coronado como la ganadora de la segunda temporada de Drag Race España. Además, puede presumir de ser la reina más mayor de todas las ediciones. ¡Toda una proeza! Su carisma, elegancia, sentido del humor y talento la llevaron a ser la favorita del programa. ¡Y no nos extraña! Todas las semanas sus retos eran sobresalientes.

Tras su paso por el programa, Sharonne se encuentra trabajando en el Gran Hotel de las Reinas junto a sus compañeras. ¡Pero no solo eso! También es una de las presentadoras de Reinas al rescate, el nuevo programa de Atresmedia donde comparte protagonismo con sus compañeras Supremme De Luxe, Pupi Poisson y Estrella Xtravaganza.

Además, parece que pronto podremos escuchar nueva música suya. Eso sí, tal y como nos ha confesado, quiere dedicarle tiempo a este proyecto para hacer algo de lo que sentirse orgullosa.

Para hablar de todos estos temas, Sharonne ha acudido a los estudios de LOS40. Lo ha hecho guapísima, estupenda y preparada para responder a todas las preguntas.

“Solo pienso en dormir. Te exige mucho. Tenemos la suerte en el formato español de Drag Race de continuar en el Gran Hotel de las Reinas. Pero cuando acabas ya estás pensando en continuar”, ha confesado la artista. Y es que menudo trote lleva. Eso sí, ella está contentísima con todo ello.

Sobre sacar nueva música

Sharonne tiene dos temas en las plataformas digitales, Hi! y Sparkle UP: dos canciones en inglés donde demuestra la gran capacidad vocal que tiene. Además, este verano no deja de sonar la versión que hicieron de Llévame al cielo para el programa. Es inevitable preguntarle sobre cuándo va a sacar nueva música:

“Prefiero ir poco a poco que empezar a sacar mucha música y que no me represente. Me gusta vivir las cosas de una forma más tranquila. No quiero utilizar el poco tiempo que me queda en sacar camisetas o un tema rápido porque piense que la gente se va a olvidar. Me gusta hacer las cosas por gusto.”

Su relación con Carmen Farala

La reina de la anterior edición fue Carmen Farala. Las dos drags han coincidido por motivos laborales, pero, tal y como nos confiesa Sharonne, todavía tienen un café pendiente juntas:

“Es maravillosa, me encanta y es una curranta. Sigue su camino y es lo más importante. El otro día hablábamos por mensaje de buscar un ratito para comer juntas y ponernos al día”

¿Se vería en el Benidorm Fest o en un All Star?

Sharonne es una todoterreno. Lo ha demostrado en la última temporada de Drag Race, pero, ¿se vería en otros formatos? Le preguntamos sobre si participaría en una edición All Star o en el Benidorm Fest. Para ambos concursos, su respuesta es la misma:

“Siempre lo he dicho. Soy una persona que si el destino me lo pone delante y en ese momento me apetece vivirlo, pues pa’ lante. A mí no me gusta quedarme en el sofá, me proponen algo y allá que voy”

Además, Sharonne ha compartido con nosotros quiénes serían sus drags favoritas de cara a la tercera temporada de Drag Race España.