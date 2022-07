¿Cuándo acaba la ola de calor en España? La AEMET pone fecha al final de las altas temperaturas

El calor asfixiante que estamos viviendo en toda España desde hace cuatro días ha llegado para quedarse. Este jueves 14 de julio, la que es la segunda ola de calor del verano de 2022 en la Península Ibérica alcanzará la cresta de la ola y, después, empezará a remitir. Eso sí, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte: la retirada será lenta y todavía nos quedan varias jornadas por delante con unas temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

En concreto, la ola de calor que arrancó oficialmente el pasado domingo 10 de julio continuará afectando a buena parte del interior peninsular hasta el próximo domingo 17, cuando las temperaturas empezarán a bajar de forma considerable hasta estabilizarse en valores normales para el final del mes de julio.

La AEMET explica el calor bochornoso de estos días señalando la presencia de un potente anticiclón atlántico con el centro próximo a las Islas Británicas como el factor clave para que en el interior peninsular a penas se pueda conciliar el sueño. Este fenómeno meteorológico está favoreciendo una situación de alta estabilidad en nuestro país, con una masa de aire que, debido a la alta insolación típica de estas fechas, hace que la temperatura aumente considerablemente.

Además, los meteorólogos señalan también como pieza clave de esta ola de calor tan duradera la presencia de una DANA al oeste de la Península, algo que genera una circulación de sur a norte de características subtropicales, con entradas de una masa de aire muy cálida de origen africano a todos los niveles que, sumado al anticiclón atlántico, hace que el mercurio de los termómetros se eleve mucho.

Ha llegado el peor día de calor

La mala noticia y buena a la vez es que este jueves 14 de julio llegaremos al pico más alto de las temperaturas en el marco de esta ola de calor. La AEMET, que ha activado avisos rojos por el fuerte calor en Ourense, gran parte de Extremadura, la Campiña Sevillana y la Cordobesa, prevé que en las próximas horas los termómetros marquen los 44º C en los valles del Guadiana, del Guadalquivir y del Tajo, los 42º C en el valle del Miño y los 41º C en el valle del Ebro y en puntos de la zona centro. Además, en la meseta y el resto del centro peninsular es probable que se llegue también a los 40º C.

Los avisos por calor activados este 14 de julio. / Aemet

Pero esto no será lo peor. Al igual que en la noche del 13 de julio, dormir tampoco será sencillo este día 14. Las temperaturas mínimas continuarán en ascenso y se espera que en el valle del Guadalquivir y la zona centro las mínimas no bajen de los 26 o 24º C, mientras que en algunas paretes de Castilla-La Mancha, Murcia y Andaluía es bastante probable que las mínimas se sitúen entre los 22 y los 23º C.

El domingo será clave

De cara al fin de semana, la mitad sur peninsular y la zona de Extremadura y Salamanca vivirán un respiro. Las temperaturas empezarán a bajar en estas regiones, aunque en el cuadrante noreste suban.

Ya de cara al domingo, la AEMET espera que la ola de calor empiece a remitir gracias a la DANA, que empezará a moverse hacia el noreste pudiendo provocar tormentas que acaben con la sensación de calor sofocante que estamos viviendo estos días, aunque advierte también de que existe un margen de incertidumbre considerable, por lo que de aquí hasta el día 17 la situación podría cambiar.