Aaron Paul, Zazie Beets, Kate Mara... Estos serán los protagonistas de la temporada 6 de ‘Black Mirror’

¡Confirmado! Los nuevos episodios de Black Mirror están en pleno proceso de producción y ya podemos conocer al elenco que protagonizará la esperadísima sexta temporada de esta mítica serie de Netflix.

Según Variety, esta antología distópica y de ciencia ficción contará con caras muy conocidas de la industria, como Aaron Paul, más conocido por su personaje de Jesse Pinkman en Breaking Bad; Zazie Beets, actriz de reparto de Atlanta (una reciente nominada a los premios Emmy); Josh Harnett, protagonista de Pearl Harbor; o Kate Mara, actriz de House of Cards y American Horror Story: Murder house, entre otras.

Por el momento se desconocen más detalles sobre la serie, lo que sí podemos decir es que esta nueva entrega estará compuesta por más epidios que la temporada anterior. ¿Y cuál será el resto del elenco?

Aaron Paul

Aaron Paul / Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO/Getty Images

Como ya hemos dicho, hemos visto al actor en Breaking Bad, pero también en El Camino: A Breaking Bad Movie o West World, entre otras producciones de éxito. Como curiosidad, puso voz al personaje de un jugador (Gamer691) en el episodio 'USS Callister' de Black Mirror en la temporada 4.

Zazie Beets

Zazie Beets / Rodin Eckenroth/WireImage/Getty Images

Esta actriz germano-estadounidense cuenta con un papel protagonista en Atlanta y ha interpretado papeles en películas como Deadpool 2 o Joker, entre otras.

Josh Harnett

Josh Harnett / Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images

Entre los títulos de las que este actor americano ha sido protagonista encontramos Black Howk Down, Pearl Harbour, La Dalia Negra o El Último Asalto, aunque también es productor y ha aparecido en la serie Penny Dreadful.

Kate Mara

Kate Mara / Bryan Bedder/Getty Images for Audible

Ha sido actriz de reparto en series como American Horror Story: Murder house o House of Cards y ha participado en películas como Brokeback Mountain, Los 4 fantásticos, Shooter o Transsiberian. Asimismo, hizo un cameo en Iron Man 2.

Paapa Essiedu

Paapa Essiedu / Arturo Holmes/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue

I may destroy you, Asesinato en el Orient Express, Anne Boleyn o Gangs of London son solo algunos de las producciones de la pequeña y gran pantalla donde este actor británico.

Danny Ramirez

Danny Ramirez / Jon Kopaloff/WireImage/Getty Images

Ha aparecido en la nueva película de Top Gun: Maverick, así como ha participado de forma episódica en series como Orange is the new black, The Affair, The Gifted o Falcon and the Winter Soldier.

Clara Rugaard

Clara Rugaard / Mike Marsland/WireImage/Getty Images

Esta actriz nacida en Dinamarca ha sido la encargada de interpretar a Vaiana en el doble danés de la película homónima. También es cantante y es ella quien puso voz a las canciones en inglés de la serie de Disney Channel Violeta, además de cantar la cabecera de la serie para la emisión en su país.

Auden Thornton

Auden Thornton / Phillip Faraone/Getty Images

Ha interpretado personajes en series como Blue Bloods, The Good Wife, Elementary o This is Us.

Anjana Vasan

Anjana Vasan / Leon Bennett/FilmMagic/Getty Images

Al igual que Aaron Paul, ya interpretó un pequeño papel en el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror llamado 'Nosedive', así como ha aparecido en los films Spiderman Far From Home o La Cenicienta, y en las series Sex Education o Killing Eve.

Después de experimentar dos años en los que la realidad ha superado con creces la ficción (pandemia, cuarentenas, etc.), parece que la espera para volver a ver locas historias desde una perspectiva ajena a nuestras propias vidas ha concluido.