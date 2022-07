Beatriz Luengo, sobre UPA Next: “Me ha costado mucho entender a Lola sin Pedro”

El regreso de Un Paso Adelante ya es una realidad. ¡Vaya si lo es! Atresplayer ya ha empezado a rodar UPA Next. Se trata de un regreso muy especial donde las puertas de la Escuela de Artes Escénicas Carmen Arranz volverán a abrirse. Lo hará con un nuevo elenco de alumnos y alumnas que bailan, cantan y actúan. Eso sí, también veremos rostros conocidos como el de Lola, Silvia o el Tito Robert. Y es que parte del elenco original volverá a la serie.

Para hablar de este esperadísimo regreso, hemos podido sentarnos a charlar con Beatriz Luengo. La cantante y compositora vuelve a la televisión para meterse en la piel del personaje que la catapultó a la fama. Beatriz viene con un look de infarto marcado por los característicos calentadores en los pies que ella misma puso de moda hace veinte años. Tiene una sonrisa en la cara. La de haberse reencontrado con un viejo amigo. En este caso, el plató de la Un Paso Adelante.

“Me tendrían que haber mostrado el plató de la clase de baile antes de ponernos a echarnos unas fotos de promo. Empecé a subir y me puse a llorar”, ha empezado contando la cantante.

Beatriz también ha hablado de cómo ha sido ver a la nueva generación de alumnos de la escuela: “Ver a los chicos me impacta porque me veo a mí. Me impacta, pero es bonito. Siento que estoy en un ciclo que se cierra de alguna manera y se abre. A nivel vital”

Así fraguó Beatriz Luengo y Mónica Cruz el regreso de UPA

Beatriz Luengo nos ha confesado que llevaba pensando en el regreso de Un Paso Adelante desde hace tiempo. En plena cuarentena se hizo viral en Francia (donde la ficción era todo un fenómeno) unos vídeos donde los fans de la serie recreaban la famosa intro. Ese contenido en redes sociales hizo que a Beatriz y Mónica Cruz le hiciese un click en la cabeza: “¿Cómo no vuelve UPA?”

“En realidad Mónica y yo planeamos una filtrada irreal para que los medios lo cubrieran y se demostrara que la gente tenía ganas del regreso”, ha empezado contando la artista. La broma se les fue de las manos y llegaron a estar en el programa de Pablo Motos hablando de un regreso que era falso:

“Un día dijimos de lanzarnos a la piscina y dije en redes sociales que UPA tiene chat de grupo. De repente nos llama hasta El Hormiguero para que hablásemos en exclusiva de una vuelta que básicamente nos habíamos inventado”.

Mónica y yo planeamos una filtrada irreal del regreso de UPA

Fue entonces cuando Mediapro, la productora de la serie, llamó a los actores de Un Paso Adelante: “Nos llamaron y pensamos que no les gustaba la idea. “Nos llamaron los chicos de MediaPro a preguntarnos si estaba pasando algo que no sabíamos. Pensamos que no les gustaba la idea. La realidad era que estaban gestando el regreso y que alguien nos lo había dicho”

Cómo va a regresar Lola

Unos meses después, Beatriz Luengo recibió una llamada: el regreso de UPA era real. Lo primero que le preguntaron fue cómo querían que regresara Lola. “Yo les pregunté cómo la veían ellos y me dijeron que como una estrella internacional”, dice Beatriz. “Si lo veo como actriz y por respeto a la serie, creo que deberíamos acercarnos más a las carreras reales”, ha dicho Luengo. De este modo, parece que Lola no regresará como una estrella del pop. Nada que ver con Beatriz Luengo, que puede presumir de tener en casa varios Grammy Latinos.

“Estoy muy contenta de volver a contar realidad, vuelve la esencia de no vender una moto”. En Un Paso Adelante, los protagonistas sufrían en cada casting y estaban acostumbrados al fracaso. A veces les iba bien, pero no era lo más común.

Beatriz Luengo creció a la misma vez que Lola. De hecho, ella inventó gran parte del personaje. De este modo, cuando intentó alejarse de esta faceta suya durante una etapa, no le fue muy bien:

Yo evolucioné con el personaje. Yo me creé mi ropa en ese momento. Yo me puse calentadores con falda para salir de fiesta. Me costó mucho, al salir de la serie, diferenciarme de Lola y me perdí en el camino. Estaba intentando alejarme de mí misma. Yo en realidad soy una compositora que baila. Entonces soy Lola también”

Me costó mucho diferenciarme de Lola y me perdí en el camino. Estaba intentando alejarme de mí misma

Beatriz Luengo: involucrada en la música de UPA Next

Por supuesto, muchos fans quieren ver a Beatriz Luengo cantando de nuevo Sámbame o Porque me faltas tú: canciones que fueron todo un éxito gracias al grupo que salió de la serie, UPA Dance.

Beatriz nos ha adelantado que va a haber momentos musicales que van a hacer muy felices a los seguidores y seguidoras de la serie: “He compuesto canciones nuevas, pero tenía que hacerles un homenaje a las canciones del pasado. Es muy especial lo que va a pasar”

He compuesto canciones nuevas, pero tenía que homenajear las del pasado

Sobre la ausencia de Pablo Puyol: el Pedro de Lola

Si había una pareja de la serie que enamoró al público fue la de Lola y Pedro. Los fans vieron sus idas y venidas durante todas las temporadas. Eso sí, tuvieron un final muy abierto, sin llegar a entender si los protagonistas acababan juntos.

En esta nueva temporada, Pablo Puyol, el actor que da vida a Pedro no estará de regreso. Una ausencia muy significativa para los fans:

“Echo de menos a Pablo. Me ha costado mucho entender a Lola sin Pedro. No sé por qué no está. Lo he preguntado. Si de mí hubiese dependido, cualquier tipo de condición que hubiese tenido que ceder, la hubiese hecho. Yo quería que estuviese”.

Me ha costado mucho entender a Lola sin Pedro

Sin duda, tenemos muchas ganas de ver qué ha sido de Lola. Ahora sí que sí, no queda nada para descubrirlo.