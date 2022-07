Sale a la luz una conspiración para vender un manuscrito robado de ‘Hotel California’ de los Eagles

Hay artículos relacionados con el mundo de la música que siguen siendo tremendamente codiciados incluso después de décadas. Es lo que ha ocurrido con las letras escritas a mano del clásico del rock Hotel California y otros éxitos de los Eagles, que han sido el centro de un intento de venta ilegal por parte un grupo organizado. La Fiscalía de Nueva York ha imputado a tres personas por tratar de vender cerca de 100 documentos del grupo estadounidense.

Los acusados han intentado vender las letras de Hotel California, Life in the Fast Lane o New Kid In Town, entre otras, por un valor de más de un millón de dólares. Lo han hecho tratando de estafar a las casas de apuestas y a los posibles compradores mintiendo acerca de cómo las consiguieron. Los tres han intentado frustrar los esfuerzos del cofundador de The Eagles Don Henley para recuperar los manuscritos, según los fiscales.

El órgano fiscal ha explicado que un posible biógrafo de los Eagles robó los materiales a finales de la década de 1970 y los vendió a Horowitz, que es comerciante de libros, en 2005. Horowitz supuestamente vendió los materiales a Inciardi y Kosinski, quienes a su vez intentaron venderlos en Christie's y Sotheby's, y obligaron a Don Henley, miembro de la histórica banda, a que los comprara de nuevo.

Los manuscritos son "piezas irremplazables de historia musical" y "una parte integral del legado que Don Henley ha creado a lo largo de sus más de 50 años de carrera", dijo Irving Azoff, quien ha sido mánager de la banda durante años, en un comunicado. Agradeció a los fiscales por presentar un caso que expone "la verdad sobre la venta de objetos musicales históricos, sumamente personales, objetos robados, ocultos tras la fachada de la legitimidad".

Eagles perform "Hotel California" at the 1998 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony

La acusación contiene decenas de correos electrónicos sobre el presunto plan de siete años y medio de los acusados, incluida la sugerencia de Horowitz de fingir que el cantante de los Eagles, Glenn Frey, le había dado la letra robada. "Frey está muerto e identificarlo como una fuente haría que esto desapareciera de una vez por todas", escribió supuestamente Horowitz en febrero de 2017, 13 meses después de la muerte del cantante.

Hotel California es el tema más exitoso de la banda, estuvo en lo alto de las listas de popularidad y fue galardonado con el premio Grammy. Es considerado una piedra angular del rock de la década de 1970, con algunos de los solos de guitarra más memorables de la época. Las teorías sobre el significado de su enigmática letra son muy abundantes y diversas, hablan del lado oscuro del sueño americano y tiene toda una leyenda satánica detrás. El álbum en el que está incluido ha vendido más de 26 millones de copias desde su lanzamiento, lo que lo hace uno de los más vendidos de la historia.