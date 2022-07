Kygo lanza dos nuevas canciones: ‘Never really love me’ y ‘Lost without you’

Kygo es, probablemente, uno de los djs más prolíficos que hemos conocido y eso que la competencia es realmente dura entre algunos de los artistas más importantes a nivel mundial. Pero lo del noruego es espectacular año tras año y parece que su fuente de inspiración y su talento no se detienen nunca. De hecho, en apenas un par de semanas ha presentado dos nuevas canciones que formarán parte de su nuevo proyecto musical: Never really love me y Lost without you.

Con estas son ya 4 los temas que ha lanzado en este 2022 y en los que ha contado con la inestimable colaboración de grandes voces y artistas como DNCE o Dean Lewis. Precisamente con este comparte sus dos últimos sencillos que además tienen otro factor en común: la grabación del vídeo en una casa del propio solista.

Canciones a las que parece querer unir con ese hilo conductor de compartir escenario con un piano ubicado frente a una ventana de donde surgen las pegajosas melodías de ambos hits que suman ya más de 3 millones de reproducciones entre las dos.

Y todo ello compaginándolo con su gira de conciertos que en las últimas semanas les ha llevado a ofrecer algunos multitudinarios shows en su Oslo natal y que le llevarán próximamente a decenas de países como México, Estados Unidos, Suiza... Y también hará su correspondiente parada en España. Como habréis imaginado, será en Ushuaia Ibiza donde se presente el dj para hacer las delicias de sus fans.

A diferencia de anteriores propuestas estas dos nuevas canciones (Lost without you y Never really love me) si que tienen el espíritu del sonido de Kygo elevado a la máxima potencia y eso se está notando en los comentarios de sus seguidores en las principales plataformas de streaming que están convirtiendo a Never really love me y Lost without you en hits de este verano.

De momento no es oficial que todas estas canciones vayan a ver la luz de manera conjunta en un futuro álbum pero al menos esa parecía ser la intención del dj hace unas semanas cuando habló del torrente musical en el que estaba trabajando y que quería mostrar a su público.

Lo más probable es que el nuevo disco de Kygo no vea la luz hasta finales de año o incluso 2023, cumpliendo así con el plazo de 3 años que separó Kids in love de Golden hour.