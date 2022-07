5 Seconds of Summer estrena ‘Blender’, una mezcla perfecta de emociones para su nuevo álbum

5 Seconds of Summer continúa preparando a sus fans para su quinto disco, 5SOS5. Este nuevo trabajo saldrá el 23 de septiembre y contendrá 19 canciones, de las cuales ya han estrenado varias con las que se puede intuir el sonido y la temática en la que estará inspirado. Un álbum que, según el grupo en el programa de Apple Music de Zane Lowe, es “lo más introspectivo y bonito por así decir y no sé... Hay muchísimo corazón en él".

Tras lanzar Take My Hand, Complete Mess y Me, myself and I, sorprenden con Blender, su nuevo sencillo. Un adelanto de 5SOS5 en el que consiguen mezclar emociones y pensamientos, siguiendo la línea del nuevo álbum: all the things you said in my head (todas las cosas que dijiste en mi cabeza) / ricochetting off the bed (quitando la cama) / nothing left, what a mess (no queda nada, que lío).

Blender corresponde con el décimo tema del álbum y que acompaña a los ya conocidos para seguir con una dinámica orientada a los sentimientos y a todos aquellos altibajos de emociones que se pueden sentir en el día a día. Un trabajo que promete ser realista y muy significativo para los cuatro miembros de 5 Seconds of Summer.

Como no podría ser de otra manera, los fans del grupo están muy involucrados y emocionados con el lanzamiento de este nuevo trabajo, después de que algunos miembros de la banda hicieran sus primeros proyectos en solitario. Para celebrar el estreno de Blender, los seguidores más artísticos se han atrevido a hacer sus propias portadas de la canción y plasmar aquello que les hace sentir... ¡son unos artistas!

El grupo ya está presentando las canciones que van saliendo en la nueva gira mundial que están realizando, Take My Hand World Tour. Hace unas semanas, Ashton Irwin dio un susto a sus compañeros y a sus seguidores tras desmayarse en el escenario, mientras daban un concierto. Sin embargo, ya se encuentra en perfectas condiciones y todo se debió a un golpe de calor por las altas temperaturas.

Este es el listado de canciones de 5SOS5