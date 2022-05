5SOS continúa el camino hacia su nuevo álbum con ‘Me, Myself & I’

5SOS ha vuelto más fuerte que nunca y alcanzando una madurez musical que nunca antes había logrado. Tras celebrar el año pasado su décimo aniversario con la canción 2011, el grupo ha arrancado el 2022 con muchas ganas y es que lleva ya tres singles que formarán parte de su quinto álbum, en el que están trabajando.

Después de Complete Mess y Take My Hand llega Me, Myself & I. El próximo 11 de mayo, los australianos lanzarán este tema del que no se tiene mucha información, aunque ya han dado algunas pistas en sus redes sociales. En el adelanto que han subido a TikTok, se escucha que la nueva canción seguirá el mismo sonido que las dos anteriores con un estilo pop contemporáneo y mucho más maduro. Me, Myself & I tendrá un lanzamiento simultáneo en todos los países a las 9am PT (18h en España).

Me, Myself & I. Out everywhere May 11th 9am PT 🌼 https://t.co/QUMQJOEVmi pic.twitter.com/EO7vaecuSY — 5 Seconds of Summer (@5SOS) May 4, 2022

En abril, los australianos estrenaron Take My Hand una canción con un sonido pop que siguió la estela de Complete Mess, lanzada también hace un par de meses. Ambos temas tienen un sonido maduro y, además, han sido creados por ellos mismos. “Esta nueva música es tan auténticamente nuestra, es exactamente el tipo de música que queremos hacer en este momento y es una buena canción para poder reconectarnos con nuestros fans después de tanto tiempo sin lanzar música”, confesó el grupo.

5 Seconds of Summer - COMPLETE MESS (Official Music Video)

Después del estrenar en 2020, Calm, su último álbum, todo se paralizó por la pandemia y los planes que tenían 5SOS se vieron truncados. Además, antes de empezar esta nueva etapa como grupo, Luke Hemmings lanzó su primer disco en solitario When Facing The Things We Turn Away From, un viaje por sus años de carrera musical fusionando el rock alternativo y el glam rock. También Ashton Irwin debutó solo con Superbloom, donde cuenta el desarrollo de su juventud.

Take My Hand Tour

5SOS se encuentra de gira bajo el nombre de una de sus últimas canciones, Take My Hand Tour. Un recorrido por todo el mundo que comenzó en abril en Reino Unido, y que se extenderá hasta julio por el resto de Europa y Estados Unidos. Después, harán un pequeño parón y en diciembre visitarán Australia para finalizar la gira en su país de origen.

A pesar de la gran extensión del tour y de visitar numeras ciudades del mundo, no podremos disfrutar de Take My Hand Tour en España, ya que no han anunciado ninguna fecha en nuestro país por el momento.