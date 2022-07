Beyoncé aterriza en TikTok para agredecer a sus fans el amor hacia ‘Break My Soul’

Beyoncé is back in business... ¡y por primera vez en TikTok! La diva del pop ha querido agredecer de esta manera todo el cariño que ha recibido Break My Soul, el primer single de su era Renaissance act. i.

Así se ha presentado ante la plataforma de vídeo: "Ver cómo os meneáis me ha hecho muy feliz. Gracias por todo el amor a Break My Soul. Os quiere, B". Un mensaje con el que la cantante ha recogido diferentes reacciones de sus fans bailando tremendo temazo, creando un clip de apenas minuto y medio. El estilo de danza que destaca por excelencia: el voguing.

Entre las diferentes personas elegidas por Beyoncé para el montaje de este pequeño vídeo, hay una cara muy conocida. Cardi B aparece cantando a los cuatro vientos el nuevo hit de Queen B, un hecho que ha provocado que los fans de ambas se hayan vuelto absolutamente locos.

Más de medio millón de usuarios ya han dado like a la publicación y cerca de 14 mil han comentado. Con un solo vídeo, Beyoncé suma 3.5 millones de seguidores, por lo que podemos decir que es una auténtica reina Midas de la industria: cosa que toca, cosa que se convierte en oro.

La artista, que protagonizó una de las últimas portadas de Vogue, ya ha desvelado algunas pistas sobre lo que será su nuevo proyecto. Lo primero: la portada, donde podemos verla montada en un caballo. Una imagen que también aparece en el fotorreportaje de la mencionada revista. ¿Habrá más referencias ocultas (los famosos 'Easter Eggs') que hemos pasado por alto?