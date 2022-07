La creadora de ‘Ms. Marvel’ explica la escena post-créditos y da pistas sobre la trama de ‘The Marvels’

Atención: SPOILERS. Si no has visto el final de temporada de Ms. Marvel, no sigas leyendo.

Seis semanas después, Marvel Studios puede decir con orgullo que tiene una nueva superheroína en sus filas: Ms. Marvel. Kamala Khan se ha graduado con honores y se ha postulado como nueva candidata a Vengadora, y todo se ha demostrado en su último episodio.

Después de su breve viaje a Pakistán, el personaje de Iman Vellani regresaba a Nueva Jersey con una situación nada agradable. Con Kamran mano a mano con Bruno, sin controlar sus poderes recién heredados de su madre, Kamala debía ir a hacer frente al departamento de Control de Daños para evitar que les hiciese daño a sus amigos.

Es obvio que lo consigue, y la revelación que hace el mejor amigo de la protagonista a ésta antes de que acabe el capítulo pone todo patas arriba: es una mutante. Una palabra que no sería demasiado llamativa, de no ser porque suena la sintonía de X-Men de fondo. Como curiosidad, el MCU se ha resistido a incluir a los mutantes en su historia -obviando la secuela de Dr. Strange- desde el principio, pues Wanda y Pietro Maximoff fueron presentados como "mejorados" cuando en los cómics con mutantes. Concretamente, hijos del archiconocido Magneto.

Tras revelar el origen del nombre de Ms. Marvel -que surge de una bonita charla con su padre, quien le dice que es una "pequeña maravilla" y lo termina adoptando oficialmente-, los créditos empiezan. Al acabar, revelan la vida de la heroína compaginando los estudios con salvar la ciudad, aunque su brazalete empieza a hacer cosas extrañas.

La tira contra el armario y atraviesa la puerta, pero al salir ya no es ella, sino Carol Danvers. ¿Se ha transformado en su ídola? ¿Acaso la Capitana Marvel siempre estuvo ahí? La cara de confusión que demuestra no parece indicarlo, aunque la creadora se ha pronunciado para resolver cualquier duda.

Gracias a una entrevista con el medio estadounidense Variety, se sabe que la teoría de la transformación es totalmente incorrecta. Habla de que en realidad intercambian lugares, un apunte muy relevante ya que en el primer número del cómic de Ms. Marvel Kamala se transforma en Carol Danvers.

Pero parece que en la serie es totalmente diferente, y es la verdadera Carol Danvers la que se teletransporta al cuarto de su mayor fan. No se sabe dónde estaba el personaje de Brie Larson justo antes de eso, pero lo que sí es seguro que ese será el nexo de unión entre ambas para The Marvels.

Que Kamala será una pieza elemental para la próxima película de la Capitana no era ningún secreto, aunque sí lo era cómo se encontrarían ambas. Se desconoce si Ms. Marvel ahora está rondando por la galaxia, pero seguro que los fans tienen más ganas de descubrir cómo será la reacción de la adolescente cuando sea su misma ídola quien vaya a salvarla y descubrir qué ha pasado.

The Marvels se estrena el 28 de julio de 2023.