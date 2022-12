¿Qué películas y series de Marvel Studios ver primero? Este es el orden correcto y otras opciones

Ha llovido mucho desde que Iron Man despegó en 2008 ya no solo para salvar el mundo, sino para abrir el camino a una saga que ya es la más taquillera de la historia del cine. El Universo Cinematográfico de Marvel —Marvel Cinematic Universe en inglés, corresponde a las siglas MCU— consiguió concentrar a los Vengadores en cuatro películas, aunque a cada título que estrena deja claro que tan solo están empezando.

Con más de 30 películas en poco más de una década, el MCU va captando adeptos estreno a estreno; pero eso también tiene su parte mala. Con tantos héroes, películas y arcos argumentales, ¿en qué orden se ve todo? ¿Por qué película hay que empezar y por cuáles seguir?

Si eres nuevo en este universo, ya te adelantamos que hay varias formas de ver las películas de Marvel Studios: cronológicamente, por orden de su trama y añadiendo todas las que se han vuelto oficiales y antes no lo eran —este, quizá, el más difícil de seguir y completar de todos—. Por supuesto, entre medias también se cuelan las nuevas series y especiales que llevan estrenando desde 2021. Si quieres enterarte de cómo ver estas películas, sigue leyendo:

¿Cuántas películas se han hecho de este universo?

Antes de entrar al orden, hay que destacar cuántos títulos hay. Si se cuentan solo las películas, la cifra asciende a 30, a lo que hay que sumar las nueve series originales de Disney+ que se han hecho. Además, Marvel también ha estrenado este 2022 dos episodios especiales de el Hombre Lobo y de Guardianes de la Galaxia. El total de todo ello es 41, ¡así que prepárate!

Orden por estreno del Universo Cinematográfico de Marvel

Este es el orden recomendado para ver las películas de Marvel Studios si lo ves por primera vez. Aunque viendo la cronología de los eventos que suceden en las películas se ve de forma más completa, lo cierto es que las escenas post-créditos —esenciales para entender tramas de otras películas— podrían acabar por hacerte spoiler. Por ello, esta es la mejor manera de empezar:

Fase 1

En esta primera fase, se cuenta el origen de los Vengadores. Tanto individualmente, como en conjunto:

1. Iron Man

Tony Stark es un magnate de la empresa de armas más importante de Estados Unidos -por no decir del mundo- hasta que un ataque terrorista pone en jaque su vida. En su cautiverio, tendrá que hacer uso de su inteligencia para crear una armadura que no solo le salvará de sus secuestradores, sino que será el principio de una nueva vida como superhéroe: Iron Man.

Es importante porque… Es el inicio de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Atención a su final.

2. El Increíble Hullk

El doctor Bruce Banner ha caído en la peor de sus pesadillas: se ha prestado como conejillo de indias de un experimento que ha tenido fatídicas consecuencias. Un suero que le da habilidades sobrehumanas ha provocado en él un exceso de radiación gamma, haciendo que se transforme en una enorme masa verde cuando se enfada. ¿Sus enemigos? Todo el ejército de los Estados Unidos.

Es importante porque… Aunque Edward Norton no vuelve a interpretar a Hulk en el MCU, lo cierto es que hay ciertos detalles en la Fase 4 que solo se entienden viendo esta película.

3. Iron Man 2

Iron Man ya es un superhéroe, aunque Tony Stark también. Su identidad no es ningún secreto, y eso hace que le lluevan los elogios, la fama… y los enemigos. Desde Rusia, un villano que pretende vengar el legado de su padre intentará acabar con el, teniendo que buscar nuevos aliados por el camino.

Es importante porque… Empieza a introducir a nuevos héroes que son claves para el futuro de los Vengadores.

4. Thor

Ser el hijo de Odín es una ardua responsabilidad, aunque no hay Dios que soporte tanta incredulidad. El rey de Asgard desterrará a Thor, Dios del Trueno, hasta que demuestre ser digno de su poder. Y mientras tanto, su hermano Loki hará de las suyas por hacerse con el trono.

Es importante porque… El MCU empieza a expandir sus fronteras más allá de la Tierra, además de presentar tramas muy relevantes para el futuro inmediato de la saga.

5. Capitán América: El Primer Vengador

Steve Rogers tiene como sueño servir a su país, aunque su débil forma física se lo impide. Todo cambiará cuando se somete al suero del súpersoldado, algo que le termina por conceder el dilema de si es una estrella de guerra… O un auténtico superhéroe.

Es importante porque… Es el último miembro de los Vengadores que queda por conocer hasta este punto. Además, se presenta un objeto esencial para el futuro de Marvel.

6. Los Vengadores

Una amenaza llegada del espacio atenta contra la integridad del planeta, y solo un grupo de gente con habilidades extraordinarias será capaz de arreglarlo. De este modo, Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Ojo de Halcón y Hulk tendrán que unir fuerzas para luchar contra el mal. Aunque antes tendrán que superar sus propias diferencias.

Es importante porque… El nacimiento de los Vengadores no solo ha sido el evento más importante del MCU, sino que dejó claro que Marvel Studios iba muy en serio a la hora de ejecutar todo un universo cinematográfico.

Fase 2

En esta fase, los Vengadores ya están consolidados y empiezan a recolectar las Gemas del Infinito.

7. Iron Man 3

La amenaza de un terrorista pondrá contra las cuerdas a Tony Stark, aún muy afectado por todo lo que ha vivido últimamente. A la hora de la verdad, tendrá que descubrir si su madera de héroe viene por él mismo o por un súpertraje.

Es importante porque… Se forma el Iron Man definitivo del MCU, además de volver a tener guiños en la Fase 4.

8. Thor: El Mundo Oscuro

Thor vuelve a la Tierra en búsqueda de una sustancia con un poder abismal. Sin embargo, el temido Malekith, quien no ha sido vencido ni por el mismísimo Odín, también va detrás de ello.

Es importante porque… La trama de esta película es determinante para el futuro de los Vengadores, y también para la Fase 4.

9. Capitán América: El Soldado de Invierno

Steve Rogers sigue habituándose al siglo XXI, aunque la llegada de un poderoso enemigo le desestabilizará. Lo que parecía un mundo del futuro, poco a poco se irá desarmando hasta dejar al Capitán América contra el mundo.

Es importante porque… Los sucesos de esta aventura cambian para siempre el MCU, además de introducir personajes que serán clave para las siguientes películas.

10. Guardianes de la Galaxia

Cuando un objeto extremadamente poderoso es descubierto, un grupo de inadaptados tiene que juntarse para evitar que caiga en las manos equivocadas. Lo solucionen o no, antes tendrán que solucionar la difícil tarea de llevarse bien. Y, además, a ritmo de música ochentera.

Es importante porque… El universo de Marvel es más universo que nunca gracias a la llegada de los Guardianes, que se ven las caras con un enemigo que lleva amenazando a los Vengadores desde hace un tiempo.

11. Vengadores: La Era de Ultrón

Los héroes más poderosos de la Tierra siguen juntándose para cumplir con sus misiones, aunque ahora tendrán que hacer frente a una de sus peores afrentas: una inteligencia artificial proveniente de sus mentes más brillantes que se ha revelado contra ellas.

Es importante porque… Es la verdadera expansión de los Vengadores. Esta película sienta las bases del MCU y abre la puerta a alguna de sus tramas más impactantes.

12. Ant-Man

Scott Lang es un expresidiario que quiere una segunda oportunidad. Afortunadamente para él, el mítico Hank Pym le echa el ojo y le convierte en el heredero del traje de Ant-Man, un héroe que puede cambiar su tamaño como quiera.

Es importante porque… Además de la presentación de un héroe esencial dentro de los Vengadores, precede a uno de los mayores eventos del MCU.

Fase 3

Aquí, los Vengadores entran en el desenlace de la Saga del Infinito, la serie de películas planteadas desde el inicio del MCU.

13. Capitán América: Civil War

Las grandes batallas lideradas por los Vengadores han dejado consecuencias que llevan a los organismos internacionales a crear los Acuerdos de Sokovia, un documento que hará que los superhéroes estarán bajo vigilancia gubernamental. Steve Rogers se opone, mientras que Tony Stark los secunda… Dando lugar a una guerra entre superhéroes que puede hacer caer la seguridad del planeta.

Es importante porque… Plantea uno de los escenarios más determinantes dentro del MCU, además de presentar a dos héroes clave en las siguientes películas.

14. Doctor Strange

Stephen Strange es un reputado cirujano, hasta que un accidente le inutiliza las manos. Buscará un remedio milagroso hasta llegar al Kamar-Taj, un templo en el que descubrirá que el tiempo y el espacio pueden ser una ilusión dispuesta a su poder.

Es importante porque… Doctor Strange es otra pieza clave del MCU, además de presentar personajes y objetos clave para el siguiente gran evento de la saga.

15. Guardianes de la Galaxia, Vol. 2

La acción de esta película sucede inmediatamente después de la primera. El gran misterio de Peter Quill es revelado, aunque no todos los miembros del equipo estén de acuerdo con la forma en la que lo han descubierto.

Es importante porque… Los guardianes siguen sus andanzas por el MCU, demostrando que tienen un papel elemental y que serán muy importantes de cara a la esperada gran batalla final.

16. Spider-Man: Homecoming

Peter Parker es un joven con superpoderes que se enfrenta a su espera más amarga: ¿le llamará Tony Stark para ingresar en los Vengadores finalmente? Mientras mira el teléfono desesperado, irá detrás de una red de tráfico de armas ilegales que le hará demostrar si realmente es merecedor del puesto.

Es importante porque… Spider-Man por fin está en el MCU con su primera aventura en solitario.

17. Thor: Ragnarok

Después de un tiempo buscando respuestas por el universo, Thor vuelve a casa y se da cuenta de que Loki ha estado ocupando el trono de su padre. Pero cuando creen que todo está solucionado, su hermana más letal, Hela, llega dispuesta a reclamar el trono y favorecer el Ragnarok, la destrucción de Asgard tal y como la conocen.

Es importante porque… Esta película precede el evento más importante de todo el MCU.

18. Black Panther

El héroe que se dio a conocer en Civil War ahora tiene la difícil tarea de gobernar Wakanda después de la muerte de su padre. Sin embargo, una visita familiar que clama su trono no le pondrá nada fácil el inicio del reinado.

Es importante porque… El inicio del Black Panther, esencial para conocer el papel de Wakanda y sus habitantes en las siguientes películas.

19. Vengadores: Infinity War

Thanos se lanza a completar su plan maestro: juntar las seis gemas del infinito para borrar a la mitad del universo. Los Vengadores, más desunidos que nunca, tendrán que hacer frente a la mayor amenaza a la que se han enfrentado.

Es importante porque… Es el mayor evento hasta la fecha en el MCU, y la película en la que más héroes de Marvel se reúnen.

20. Ant-Man y la Avispa

Tras lo sucedido en Civil War, Scott Lang tiene que lidiar con las consecuencias de sus actos. Aunque eso no le echará para atrás en seguir adelante con su carrera de héroe, ahora amenazada ante una villana y su intención de enmendar el pasado de la familia Pym.

Es importante porque… El Reino Cuántico es un lugar fundamental para Vengadores: Endgame.

21. Capitana Marvel

La guerrera Vers llega a la Tierra para controlar la invasión de los Skrulls, unos seres que cambian su apariencia a su antojo. Allí se aliará con un joven agente, Nick Furia, y no parará hasta llegar a la gran verdad de su pasado.

Es importante porque… Cuenta todo lo sucedido durante los 90, explicando el origen de muchos de los elementos del MCU.

22. Vengadores: Endgame

Los Vengadores están devastados. No saben cómo hacer frente a la amenaza que les ha superado, pero está claro que no se rendirán.

Es importante porque… Es el cierre oficial del arco que se empezó en 2008 con Iron Man.

23. Spider-Man: Lejos de Casa

Peter Parker tiene que asumir su papel como Vengador, aunque lo haga llevando a cabo su dura situación personal. Por ello, tendrá que enfrentarse a un nuevo villano que pondrá a prueba su valía como Spider-Man.

Es importante porque… Es una película indispensable para la saga Spider-Man.

Fase 4

Con la Saga del Infinito cerrada, Marvel ahora va en otra dirección: nuevos héroes, nuevas amenazas y, sobre todo, la gestación de otro de los mayores eventos que vivirán los Vengadores.

24. Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) (Serie)

Wanda Maximoff y Vision viven su mejor vida en Westview, un pueblo de fantasía en el que son felices y forman su familia. Sin embargo, no todo será tan perfecto como Wanda quiere creer.

Es importante porque… Además de ser la primera serie de Marvel Studios, es un punto de convergencia de varias franquicias de la saga. Sus tramas afectan directamente en algunas de las películas de la Fase 4.

25. Falcon y el Soldado de Invierno (Serie)

La herencia del Capitán América es algo que Falcon no puede aceptar, pero cuando su legado se ve mancillado, tendrá que unir fuerzas junto a Bucky Barnes.

Es importante porque… Sigue abriendo tramas de cara a la Fase 5.

26. Black Widow

La historia en solitario de Natasha Romanoff indaga en la vida que nunca antes se vio en ninguna de sus aventuras en Marvel. La familia, algo que nunca ha tenido, será más necesaria que nunca para solucionar una crisis a nivel global.

Es importante porque… Las andanzas de la Viuda Negra de Marvel aclaran muchos de los acontecimientos entre Civil War e Infinity War.

27. Loki (Serie)

Al igual que ya hizo de las suyas en Vengadores, sus actos en Endgame dejan al hermano de Thor ante la TVA, una institución que se encarga de controlar las realidades que conforman la línea temporal.

Es importante porque… Lo sucedido en Loki abre el próximo gran arco argumental de las películas de la Fase 4 y 5.

28. ¿Qué pasaría si..? (What if…?) (Serie)

Las historias del multiverso revelan algunas de las variaciones más curiosas de los personajes del MCU si sus vidas hubieran llevado un trayecto distinto.

Es importante porque… Es indispensable para entender el multiverso.

29. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos

Shang-Chi lleva una vida tranquila en Estados Unidos, pero de repente, una organización empieza a amenazar su vida. Ahí tendrá que revelar sus verdaderos orígenes familiares y, por ende, dar rienda suelta a los dones que posee desde pequeño.

Es importante porque… Es el nacimiento de uno de los héroes más importantes del futuro de Marvel.

30. Eternals

Un grupo de seres inmortales llevan protegiendo la Tierra durante milenios, aunque siempre han estado al margen de lo sucedido en el planeta. Ahora que una amenaza puede acabar con todo, no tienen más remedio que salir a la luz.



Es importante porque… Eternals el nexo entre varias series y películas de la Fase 5.

31. Ojo de Halcón (Serie)

En la primera serie navideña del MCU, Clint Barton sigue recuperándose de su pasado superheroico cuando su visita familiar a Nueva York se ve entorpecida por la aparición de unos mafiosos. Lejos de ignorarlo, se meterá de lleno en problemas con una nueva pupila a su cargo.

Es importante porque… Su trama acaba por descubrir algunos personajes que demuestran la amplitud de Marvel Studios.

32. Spider-Man: No Way Home

Tras lo sucedido en Lejos de Casa, Peter Parker tiene que recurrir a la magia de Doctor Strange para solucionarlo. Contra todo pronóstico, sale mal, y ahora Spider-Man tiene que enfrentarse a enemigos de distintas realidades.

Es importante porque… Tiene revelaciones que van más allá de simples cameos y que cambian las reglas del MCU. Ojo a sus escenas post-créditos.

33. Caballero Luna (Serie)

Un trabajador de un museo en Londres recibe los poderes de un dios egipcio, aunque lejos de nuevos enemigos, se dará cuenta de que uno de sus mayores retos será descubrirse a sí mismo y sus nuevas capacidades. Y ahí emprenderá un viaje de lo más vertiginoso.

Es importante porque… Explora otros planos de Marvel nunca antes vistos, como nuevas dimensiones; y va más allá del mundo de las deidades. Eso sí, es el producto más diferente de todo el MCU, tal y como demuestran sus post-créditos.

34. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Tras lo sucedido en No Way Home, Strange tiene que lidiar con una nueva amenaza: Wanda Maximoff, dispuesta a recuperar todo lo que tenía en Westview. Tendrá que proteger a una joven con poderes que le hará viajar por todo el multiverso en busca de respuestas.

Es importante porque… Doctor Strange en el Multiverso de la Locura abre la puerta a todas las posibilidades que el espectador nunca se llegó a plantear. Y sus escenas post-créditos son imprescindibles.

35. Ms. Marvel (Serie)

Kamala Khan es una adolescente normal, aunque cuando da con un brazalete con poderes cósmicos, su vida cambia por completo. Tendrá que compaginar el instituto con ser una superheroína, y, sobre todo, con la verdadera historia de su linaje.

Es importante porque… Marvel siempre ha dejado claro —incluso antes de su estreno— que Kamala será clave en la segunda parte de Capitana Marvel, además de que su verdadera historia sigue una trama muy clara en relación con uno de los grupos de héroes más famosos de la historia de Marvel Cómics. La prueba está en su escena post-créditos.

36. Thor: Love and Thunder

El Dios del Trueno lleva más de mil años de existencia, y aunque ha alcanzado el poder más absoluto, se da cuenta de que le falla el amor. Eso sí, un problema con los dioses y la vuelta de su ex convertida en superheroína no era la adrenalina que creía necesitar.

Es importante porque… La poderosa Thor abre la veda de una posible regeneración de héroes en Marvel. Además, sus escenas post-créditos son de lo más reveladoras.

37. Yo soy Groot (Serie)

El pequeño Groot explora el mundo a su manera.

Es importante porque… Se ubica después de Guardianes de la Galaxia, Vol. 2. No muestra nada nuevo, tan solo es un vistazo a la vida de uno de los personajes más adorables del MCU, Baby Groot.

38. She-Hulk: Abogada Hulka (Serie)



Jennifer Walters lleva una vida normal, hasta que la sangre de su primo, Bruce Banner, llega a su cuerpo. La mutación que sufre Hulk acaba en su cuerpo, haciendo que se pueda convertir en una gigante verde con superfuerza. Aun así, no dejará de lado su faceta más personal.

Es importante porque… Hulka cambia las reglas del juego… En muchos sentidos. Su escena post-créditos, aunque confusa, también es importante.

39. La Maldición Del Hombre Lobo (Episodio especial)

En este especial de Halloween, un grupo de secreto que se encarga de matar monstruos se reúne para competir por una reliquia de lo más codiciada. Sin embargo, un segundo monstruo no se lo pondrá nada fácil.

Es importante porque… Es el primer episodio especial de Marvel, y presenta un personaje aparentemente importante.

40. Black Panther: Wakanda Forever

El rey T'Challa ha muerto, y tanto Shuri como Ramonda tienen que lidiar con las amenazas que recibe Wakanda. Sin embargo, no esperan que la peor de ellas emerja de las profundidades y ponga en jaque el país que tanto ha prosperado al margen del mundo.

Es importante porque… Abre la puerta a varios nuevos personajes y a sus respectivos proyectos. Buena prueba de ello es su escena post-créditos.

41. Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas (Episodio especial)

Peter Quill, o StarLord, está tremendamente triste tras lo sucedido en Endgame. Como remedio, Mantis y Drax van a la Tierra para traerle un regalo de lo más rocambolesco.

Es importante porque… Según su director, es el cierre oficial de la Fase 4, además de preparar el camino para el Volumen 3 de las aventuras de los Guardianes.

Orden cronológico del Universo Cinematográfico de Marvel

Si quieres volver a ver las películas de Marvel siguiendo su propia historia dentro de la ficción, el orden cambia. Esta nueva lista está recomendada para quien ya haya disfrutado por primera vez todas las películas, ya que hay guiños y escenas post-créditos con spoilers importantes para siguientes películas. Es el siguiente:

Capitán América: El Primer Vengador (Basada entre 1943 y 1945, estrenada en 2011) Capitana Marvel (Basada en 1995, estrenada en 2019) Iron Man (Basada en 2010, estrenada en 2008) El Increíble Hulk (Basada en 2010, estrenada en 2008) Iron Man 2 (Basada en 2011, estrenada en 2010) Thor (Basada en 2011, estrenada en 2011) Los Vengadores (Basada en 2012, estrenada en 2012) Thor: El Mundo Oscuro (Basada en 2013, estrenada en 2013) Iron Man 3 (Basada en 2013, estrenada en 2013) Capitán América: El Soldado de Invierno (Basada en 2014, estrenada en 2014) Guardianes de la Galaxia (Basada en 2014, estrenada en 2014) Guardianes de la Galaxia, Vol. 2 (Basada en 2014, estrenada en 2017) Yo soy Groot [Serie] (Basada en 2014, estrenada en 2022) Vengadores: La Era de Ultrón (Basada en 2015, estrenada en 2015) Ant-Man (Basada en 2015, estrenada en 2015) Capitán América: Civil War (Basada en 2016, estrenada en 2016) Spider-Man: Homecoming (Basada en 2016, estrenada en 2017) Viuda Negra (Basada en 2016, estrenada en 2021) Black Panther (Basada en 2016, estrenada en 2018) Ant-Man y la Avispa (Basada en 2017, estrenada en 2018) Doctor Strange (Basada en 2017, estrenada en 2016) Thor: Ragnarok (Basada en 2017, estrenada en 2017) Vengadores: Infinity War (Basada en 2017, estrenada en 2018) Vengadores: Endgame (Basada en 2023, estrenada en 2019) Loki [Serie] (Basada tras Endgame, aunque sin plano temporal claro; estrenada en 2021) ¿Qué pasaría si…? [Serie] (Sin ubicación fija aunque cercana por trama a Loki; estrenada en 2021) Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) [Serie] (Basada en 2023, estrenada en 2021) Falcon y el Soldado de Invierno [Serie] (Basada en 2024, estrenada en 2021) She-Hulk: Abogada Hulka [Serie] (Basada en 2024, estrenada en 2022) Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (Basada en 2024, estrenada en 2021) Eternals (Basada en 2024, estrenada en 2021) Spider-Man: Lejos de casa (Basada en 2024, estrenada en 2019) Spider-Man: No Way Home (Basada en 2024, estrenada en 2021) Ojo de Halcón [Serie] (Basada a finales de 2024, estrenada en 2021) Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Basada en 2025, estrenada en 2022) Caballero Luna [Serie] (Basada en 2025, estrenada en 2022) Ms. Marvel [Serie] (Basada en 2025, estrenada en 2022) Thor: Love and Thunder (Basada en 2026, estrenada en 2022) Black Panther: Wakanda Forever (Basada en 2026, estrenada en 2022) La Maldición del Hombre Lobo [Capítulo Especial] (Sin especificar; estrenada en 2022) Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas [Capítulo Especial] (Basada a finales de 2026, estrenada en 2022)

Orden de películas complementarias

Si te saben a poco, aún hay otra opción más allá de toda esta lista de 41 películas, series y capítulos especiales. No están dentro de ningún orden oficial, pero sirven para entender en profundidad películas como Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura o series como Ojo de Halcón. Y aunque son bastante anteriores al MCU, sus tramas los han acabado por incluir dentro del canon oficial. Son estos:

Para Spider-Man: No Way Home

Daredevil [Serie] (2015-2018)

[Serie] (2015-2018) Spider-Man (2002)

(2002) Spider-Man 2 (2004)

(2004) Spider-Man 3 (2007)

(2007) The Amazing Spider-Man (2012)

(2012) The Amazing Spider-Man: El Poder de Electro (2014)

Para Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Inhumans [Serie] (2017)

[Serie] (2017) X-Men (2000)

(2000) X-Men 2 (2003)

(2003) X-Men 3: La Decisión Final (2006)

(2006) X-Men: Días del futuro pasado (2017)

Para Ojo de Halcón

Daredevil [Serie] (2015-2018)

¿Dónde ver las películas y series del Universo Marvel?

Si ya te has decidido por alguno de los dos órdenes, e incluso si has decidido incluir todos los títulos complementarios, quizá te estés preguntando dónde ver todo. Tanto las series originales como las películas las podrás encontrar en Disney+, incluidas las de X-Men y las series que se estrenaron en Netflix en su día, como Daredevil o Jessica Jones, entre otras.

Spider-Man, por otro lado, es el gran problema. Por un lado, la trilogía de Sam Raimi (2002-2007) sí se encuentra en la plataforma al igual que las dos primeras del MCU, Homecoming y Lejos de Casa; no así como No Way Home y la bilogía de The Amazing Spider-Man, que sí están en Movistar+ en España.

Las series de Marvel que puedes ver en Disney+

Si eres un cinéfilo o cinéfila de categoría y ya te has visto todas las películas de Marvel Studios en su estreno, pero te faltan las series, tranquilidad. A continuación, te damos una lista de todas las series de Marvel que puedes ver en la plataforma para que estés al día: