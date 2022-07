Tiago PZK, Myke Towers, Pablo Alborán y Villano Antillano llegan al ecuador de julio con sus nuevas canciones

El calor se ha apoderado de todos y cada uno de los rincones de España. Pero, ¿qué hay mejor para hacerle frente que escuchar las nuevas canciones de tus artistas favoritos con tu bebida refrescante favorita en tu mano? ¡Nada!

Y es que si el pasado 8 de julio fueron Bizarrap, Quevedo, Rigoberta Bandini, Amaia y Tiago PZK los que protagonizaron la semana con sus novedades, prepárate porque llega otro repertorio de lo más variopinto. ¡Dale al play!

Viernes 15 de julio

Tiago PZK, Myke Towers - Traductor. El argentino ha traído un avance de su disco Portales, y lo ha hecho en muy buena compañía. Con unos sonidos urbanos que nos llevan directos a la pista de baile, aterrizan con esta canción hipnotizante y que va a convertirse en el tema del verano para muchos.

Pablo Alborán - Carretera Y Manta. El malagueño ha roto con el estilo al que nos tiene acostumbrados para traernos un tema con sonidos más modernos. Pablo comienza así una nueva era musical que estamos seguros que va a dar de qué hablar.

Villano Antillano - KLK. La trapera puertorriqueña está triunfando con su session con Bizarrap. Ahora ha querido traernos un nuevo himno del verano con varios estilos musicales: R&B, dance, trap... Eso sí. Siempre con el sentimiento de Girl Power que le caracteriza.

Omar Montes, Belinda - Si Tú Me Llamas. Estos dos artistas se unen para lanzar una canción de sonidos dance y hacernos vibrar con cada uno de sus versos pegadizos. Esta canción forma parte de la banda sonora de la tercera película de Tadeo Jones, que se estrenará el 26 de agosto.

David Bisbal - Tú Me Delatas. Otro que se ha preparado para el verano es el almeriense, que trae un tema con sonidos modernos pero siempre manteniendo su esencia. Ha tenido una gran acogida entre sus fans.

FMK, Lola Índigo - Antes Que Salga El Sol. Otros que fácilmente van a convertirse en los protagonistas del verano de todos sus fans son estos dos artistas, que traen una canción de sonidos urbanos de lo más pegadiza. Una de esas que no pueden faltar en ninguna fiesta.

Lizzo - 2 Be Loved (Am I Ready). La artista está de enhorabuena. Aterriza con su nuevo álbum Special, que llega con un repertorio de lo más variopinto. Uno de estos temas es 2 Be Loved (Am I Ready), que trae unos ritmos pop y hip/hop de lo más pegadizos.

Demi Lovato - SUBSTANCE. La nueva era de Demi Lovato comenzó con Skin Of My Teeth hace unas semanas. La artista ha sacado a relucir su lado más rockero y punk, que escucharemos al completo en su disco Holy Fvck el 19 de agosto. Ahora ha vuelto a lanzar un nuevo adelanto, SUBSTANCE, con el que de nuevo nos deleita con unos sonidos rockeros.

Agoney - Cachito. Ya avanzó sus sonidos en el MADO, pero Agoney ha lanzado oficialmente su nuevo tema en las plataformas digitales esta semana. Y lo hace con unos sonidos pop y dance pop que pronto van a convertirse en los reyes de cualquier fiesta.

Otros que se han unido a la ola de novedades musicales de la semana son Ricky Martin con Ácido Sabor, Anuel AA, Zion y Randy con Malo, Bad Gyal con Sexy, Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey y Pharrell con Stay With Me, Nena Daconte con Detrás De Cada Luz (Buffetlibre Remix) y P!nk con Irrelevent.