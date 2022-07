Día del Emoji: las canciones perfectas para combinar con los icónicos rostros amarillos

¡Feliz Día del Emoji! ¿Qué haríamos sin estos diminutos dibujos en nuestras conversaciones? Todos los días utilizamos decenas de ellos para expresar infinidad de sentimientos y decoran nuestras frases porque hemos llegado a pensar que si no están le falta algo a esos textos que se envían por redes sociales.

Cada uno tiene un significado concreto, aunque hay veces que las personas lo adaptan a su manera, pero los más expresivos son las famosas caras con decenas de expresiones. Por eso, con motivo especial del Día del Emoji, te vamos a recomendar canciones acordes con rostros amarillos para que cada vez que te sientas como ellos las puedas escuchar. ¡Allá vamos!

😀 ‘Así Bailaba’ - Rigoberta Bandini y Amaia

¿Estás alegre? ¿Quieres disfrutar del día y cantar algo que exprese, sobre todo, libertad? No se hable más, tu canción ideal es Así Bailaba, de Rigoberta Bandini y Amaia. Un tema lleno de buenas vibras, con el que te vas a divertir al escucharlo y en el que, además, se transforma una letra algo anticuada en toda una reivindicación para ser libres.

😍 ‘TV’ - Sebastián Yatra

Sebastián Yatra - TV

Si estás con tu vena más romántica entonces puedes escuchar a Sebastián Yatra. “Ni Camilo, ni Rauw están tan enamorados... que me junten varias vidas, me las paso a tu lao”, canta el colombiano en su canción TV. Así que, si te sientes como él, no dudes en poner a todo volumen este éxito y vívelo con aquella persona que más quieres.

😎 ‘BZRP Music Sessions #52’ - Bizarrap X Quevedo

QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52

Te sientes el rey o la reina, con una confianza plena en ti para conquistar a alguien o simplemente para disfrutar de todo el que esté por venir... Si utilizas este emoji, la canción ideal es la sesión número 52 que ha lanzado Bizarrap con Quevedo. Un auténtico hit que tiene encandilado a todo el mundo, con el que podrás sentirte imparable y dispuesto a pasarlo en grande.

🥳 ‘Late Night Talking’ - Harry Styles

Harry Styles - Late Night Talking (Official Video)

Tienes también ganas de fiesta, pero quieres algo más tranquilo... No te preocupes que también tenemos emoji y canción para ti. Harry Styles ha enamorado con su último disco, Harry’s House, y tiene un tema perfecto para bailar. Con Late Night Talking, el británico hace su particular “pijamada” para pasárselo en grande y reivindicar la diversidad rodeado de diez personas diferentes entre sí.

😢 ‘Atlantis’ - Seafret

Estar triste es natural y todos podemos sentirnos así cuando sea. La música es ideal para exteriorizar sentimientos y hacer que aquella persona que la escuche se pueda sentir identificado con su melodía o su letra. Para estos días de capa caída, Atlantis de Seafret es perfecta. Un tema que duele mientras canta a la melancolía y a la negación de que algo se ha tenido que terminar cuando uno no quiere. ¡Prepara pañuelos y desahógate!

😂 ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ - Tito Silva Music y Tefi C

Cualquier momento es bueno para echarse unas risas y por eso tenemos la canción indicada. Mi Bebito Fiu Fiu dice eso de “eres mi bebé, mi bebito fiu fiu" y que se ha convertido en todo un éxito viral en Internet, especialmente, en TikTok. Un tema que se ha hecho gracias a que el ex-presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, mandaba este tipo de mensajes a su amante, los cuales se han dedicado a convertirlos en un hit muy gracioso y pegadizo Tito Silva Music y Tefi C.

😩 ‘Cuestión de Suerte’ - Natalia Lacunza

Natalia Lacunza - Cuestión De Suerte

Llegas a casa cansado y lo que te apetece es estar de ‘chill’, sin pensar en las preocupaciones que te pueden atormentar... sin duda, ponte a Natalia Lacunza. Cuestión de Suerte es una de las canciones que pertenecen a su primer álbum de estudio, Tiene Que Ser Para Mí, y que estamos seguros de que te tranquilizará.