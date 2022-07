Britney Spears sorprende cantando una nueva versión de 'Baby One More Time'

Todos los fans de Britney Spears llevaban mucho tiempo esperando que pasara, y finalmente, ha pasado. La cantante ha roto su silencio después de más de una década y ha compartido un vídeo de sí misma en el que entona, a capella, un fragmento del que fue su primer gran éxito, Baby One More Time. Lo ha hecho en su cuenta oficial de Instagram, para sus casi 42 millones de seguidores.

La interpretación es especialmente relevante después de saber que ella misma estuvo pidiendo esta versión inédita desde los 14 años, pero Spears asegura que sus productores no le dejaron compartirla en su momento. "Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir como si fuera absolutamente nada", dice la artista en la publicación.

"No he compartido mi voz desde hace mucho tiempo... tal vez demasiado", comenzó a decir Britney en el comentario de este vídeo donde canta la exitosa canción de 1998. "Aquí estoy yo cantando en mi casa, con una versión diferente de Baby One More Time".

La vida de la princesa del pop ha dado un vuelco después de que se despojara de la tutela legal que su padre ejercía sobre ella y su patrimonio durante los últimos 13 años de su vida. Ahora, a través de las redes sociales, carga contra su familia y expone las limitaciones que le impusieron a la hora de crear nueva música. "El equipo dijo 'no' e hicieron una versión con cuatro niñas, con mi hermana incluida, haciendo una versión de cinco minutos de cuatro canciones remezcladas sin siquiera tener que hacer un esfuerzo o bailar", explicó.

"Comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar, y mi propia familia me ridiculizó. Me lo arruinaron", añadió al respecto. "Me hicieron sentir como si yo no fuera nada. ¡¡¡Cada uno de ellos!!! Como dije antes, me quitaron mis derechos. Mi vida como mujer fue arruinada", finalizó.

Britney Spears tenía tan solo 18 años cuando se catapultó a la fama con el que sería uno de los grandes éxitos de su carrera: Baby One More Time. Según Billboard es "el sencillo más exitoso de toda la carrera de Britney", le llegó a la artista en el momento en el que más lo necesitaba. Pese a apuntar maneras como talentosa bailarina y cantante, por aquel entonces no terminaba de hacerse un hueco en el panorama musical. Después de haber sido rechazada por varias discográficas, se encontraba preparando su debut de la mano del productor Eric Foster White (conocido por trabajar con artistas como los Backstreet Boys o Whitney Houston) y el sello Jive Records.

A través de sus redes sociales, la cantante sigue lanzando mensajes en los que carga no solo contra sus productores, también contra su familia y otros miembros de la industria que la han utilizado durante los últimos años. Muchos fans siguen esperando que Britney Spears retome su carrera musical, y parece que, poco a poco, lo va consiguiendo.