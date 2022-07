Agoney: "Orgullo no solo son unos días ni un mes al año, todos los días hay que reividicar nuestros derechos"

Hace tan solo tres días que pudimos disfrutar del lanzamiento de Cachito, el último single de Agoney en el que el canario se entrega a los toques electrónicos para ofrecernos un verdadero giro de 360 grados en su trayectoria musical.

Con motivo de este lanzamiento, desde Los40 pudimos hablar con él horas antes del estreno para ver cuáles eran sus sensaciones, que nos contase su experiencia detrás de la creación del single y su evolución, la preparación de su actuación en el Orgullo, la reivindicación de los derechos LGTB, el amor por sus sus fans y su encuentro con Karol G. Todo un testimonio que, como siempre, se ha caracterizado por su honestidad y simpatía.

Quedan muy poquitas horas para que podamos escuchar Cachito, ¿qué es lo que podemos esperar de este nuevo single?

Es un giro 360 grados de lo que vengo haciendo. Venía de un proyecto muy personal y muy íntimo en el que toda la música que hacía era muy introspectiva y yo creo que esto es todo lo contrario. Toca echarlo pa’ fuera, toca celebrar y toca bailar, sobre todo. Es un single para bailar, lleno de color, lleno de vida y es lo que toca ahora, celebrar un poquito la vida que son momentos complicados. Y salir mucho.

Agoney - Cachito

Pese a lo que dices de que es verdad que es un giro de 360 respecto a tu primer disco, yo sí que encuentro similitudes con Bangover en el sentido de canción bailable y de tocar temas que son más sensuales y más sexuales. Da la sensación de que Cachito es el siguiente paso. ¿Tú les encuentras relación? ¿Es una la continuación de otra?

No, no considero que una sea la continuación de otra y de hecho, puede que a priori por fuera tengan que ver pero en realidad no. Bangover tiene ese toque muy oscuro todavía que venía arrastrando, y del cual no reniego y me encanta, pero sí que tiene un poco de resquemor la letra incluso, todavía con rabia… Pero esta letra está llena de vida, llena de color, y el vídeo tampoco tiene nada que ver con lo hecho anteriormente. Si tuviera que relacionarlo con algo que ya he hecho previamente, yo creo que lo más parecido quizás es Quizás [risas].

¿Tenías claro que este iba a ser tu siguiente single, que esta iba a ser como una carta de presentación de un nuevo Agoney?

Me apetecía mucho, me apetecía mucho celebrar. Tengo muchas ganas de hacerla en directo. Yo soy una persona que cuando crea música y crea conceptos me gusta también plantearlos para el directo. Y cuando creamos este single sí que estábamos pensando mucho de lo que iba a pasar en directo, y cuando me senté con estos grandes productores tenía muy claro lo que quería ya: quería música electrónica, quería disfrutar, quería celebrar con toda mi gente y con todo el público; y juntos creamos este single maravilloso. Y sí, lo tenía muy claro, lo siguiente no sé lo que será, pero por ahora es lo que me apetece.

Este single, pese a que todavía no ha salido en plataformas digitales como tal porque se estrena mañana [viernes 15], sí que lo has podido estrenar durante tu actuación en el Orgullo de Madrid. ¿Cómo ha sido el recibimiento de los fans que ya lo han escuchado?

Bueno, hemos podido ver dos tipos de reacciones. Hemos podido ver la reacción de gente anónima que pasaba por la calle reaccionando al videoclip y a la canción; y fue muy divertido ver ese vídeo porque me dijeron que habían seleccionado a gente que tampoco era muy fan. Y también vimos la reacción de cuando la interpreté en directo en Plaza de España delante de miles de personas.

Y yo tengo que reconocer que me sorprendí. Me sorprendí mucho porque es verdad que me esperaba una reacción positiva pero no tanto. Me vine muy arriba al final con esas pelotas maravillosas, tirando la espuma a todo el público, y al final yo creo que la gente se contagió de la energía y se vio que todo el mundo quería un Cachito. Y eso fue muy bonito.

Diste además una sorpresa interpretando Ángel Caído de tu primer disco. ¿Cómo ha sido preparar esta sorpresa y cómo ha sido preparar la actuación para el Orgullo de Madrid?

Preparar una actuación para el Orgullo de Madrid me parece una responsabilidad… Y al final yo quería ir con algo más que simplemente siendo el cantante que soy habitualmente. Quería preparar una performance, impactar, y quería también que la gente se diera cuenta de una realidad. Hay una reacción a Ángel Caído que se está haciendo viral por redes sociales… hay gente que entendió muy bien el concepto de lo que yo quería transmitir y hay gente que no tanto, y también eso es lo bonito de la música y del arte, ¿no?, que cada uno puede interpretar lo que quiera.

Pude contar con un equipo maravilloso y unos bailarines que entendieron a la perfección lo que yo quería transmitir y lo interpretaron. Porque no solo era ellos bailar y yo cantar, sino interpretar, y lo hicieron del 20, así que feliz con todo el equipo que me rodea y feliz de haber hecho una actuación que para mí fue sobresaliente.

Hemos podido ver los vídeos de los que hablas de la actuación, y no sé si, sobre todo al principio de la actuación, ¿había un guiño a tu imitación de Rauw Alejandro en Tu Cara Me Suena?

[Risas] No, mira, lo de Rauw Alejandro en TCMS nació porque me vieron haciéndolo por detrás y me dijeron “¿sabes hacer eso?”, y lo sacamos para pasarlo bien. Pero la performance que hicimos con esa guerra en la actuación, define mucho la opresión que sentimos lo que viene siendo todo el colectivo ante la gente. Y luego, lo del Padre Nuestro también era un reflejo de lo que la sociedad representa, que es: hago lo que me da la gana, oprimo a quien me da la gana y me meto con quien me da la gana pero luego dos padres nuestro y está todo curado.

Tal y como comentabas al principio, se recoge en la nota de prensa que estamos ante un cambio radical en tu música. ¿Crees que para conseguir estos sonidos y estas canciones que estás buscando ahora y esta libertad que estás teniendo, primero has tenido que pasar por un proceso de introspección? No sé si ha habido un trabajo de superar vergüenzas para poder hablar de ciertos temas… ¿Cómo ha sido esta evolución?

Yo en todo el proceso de toda mi corta carrera siempre he hecho lo que he querido, y eso me hace sentir tranquilo sobre todo, porque cada paso que he dado ha sido siempre un paso muy firme y lo he hecho con todo el amor del mundo. Y sobre todo he hecho cosas reales.

Mucha gente sí que es verdad que me dice “no te hubiera ido mejor aprovechar el boom del principio para sacar música más comercial”. Puede que sí, puede que a nivel de marketing o de ventas hubiese ido mucho mejor, pero yo personalmente creo que no, porque hubiese podido hacer algo de verdad, no hubiera podido hacer algo real que a la gente le llegue, y al final la música es eso, es transmitir emociones, buenas o malas, pero mover. El artista que pasa sobre el escenario y te olvidas a los cinco minutos que ha pasado por ahí, para mí hay un problema, porque te tiene que mover algo dentro. Y si yo no hubiese hecho todo lo anterior no podría haberme subido a un escenario del Orgullo y hacer una performance como la que hice habiéndolo disfrutado tanto.

Entonces estoy feliz con el paso que he dado ahora y por eso también digo que no sé qué puede venir más adelante. Porque yo estoy trabajando en mucha música que ahora mismo siento que forma parte de mí y me apetece sacar pero puede que llegado el momento diga “oye, pues ahora no es el momento”, y me tenga que volver a encerrar para hacer otra cosa.

Que a mí me dejen la libertad para crear y que me pregunten siempre qué me apetece hacer para mí es un regalo. Siempre escucho opiniones y me gusta saber qué piensan todos, pero al final creo que la última palabra la debo tener yo, que soy la persona que se enfrenta a todo esto.

Yo creo que tienes que tener un sentimiento de satisfacción muy grande porque al final el trabajo da sus resultados y pese a todo lo que comentas has creado una legión muy potente de fans que están apoyándote y siguiéndote en cada paso…

Eso es lo más grande que tengo en mi vida actualmente, te lo juro. Es fruto también de haber hecho lo que uno sentía y haber transmitido toda la verdad. Y son personas que se han quedado con eso, con que es todo real, y han empatizado conmigo en todos los ámbitos. Incluso en los momentos en los que no han estado de acuerdo con la música que yo he hecho ahí siguen apoyando y eso es muy bonito. También aprovecho este espacio para mandarles un beso a todos, y les tengo tanto cariño que sería imposible describirlo.

Te hemos visto muy activo en Tiktok últimamente con la promoción de Cachito, ¿crees que esta plataforma está abriendo también otros canales de promoción para los artistas o te sientes obligado a hacer ciertas cosas porque es la red social que está triunfando y está de moda?

Pues mira, si fuera por obligación directamente contrataría a un community manager que venga a mi casa, que lo monte, lo grabe y lo suba. Al final a mí también me parece que es una forma de conectar con el público y es verdad que yo soy muy petardo con esto de las redes sociales y por eso siempre estoy como preguntando mucho, pero porque quiero aprender.

Pero es verdad que estoy también mucho tiempo con la música, que es lo que me toca, y no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría… pero tengo un equipo que me está ayudando mucho a entender cómo funcionan las redes, a conectar más con mi público y es maravilloso. Y tener estas herramientas me parece algo súper divertido.

Y te digo más, te cuento algo anecdótico. Llevo mucho tiempo queriendo hacer un directo en Instagram y no puedo porque tengo la pantalla rota y no se ve nada por la cámara interna. Esta noche tengo pensado hacer un live y creo que lo haré con la cámara externa aunque yo no me vea [risas], pero hay que hacerlo ya. Así que, si no he hecho un directo, es por eso.

Aparece entre estos Tiktoks el proceso de creación de la portada y vuelves a colaborar con Eleaxart para un proyecto tuyo, que ya ha colaborado contigo en diferentes momentos de tu carrera. ¿Cómo os conocéis y cómo surge esta colaboración?

Pues mira, Eleaxart es un artista de Tenerife que lo conozco desde que yo tengo 12 o 13 años porque él estudiaba con mi hermana. Y él iba de vez en cuando a mi casa y nos enseñaba que el trabajaba con otros artistas haciendo sus páginas web, carteles, todo esto…

Conmigo practicaba haciendo fotos y fuimos creciendo juntos y se mudó a Barcelona… y cuando salí de Operación Triunfo le dije “oye, ¿trabajamos juntos?” y es muy bonito trabajar con la gente que conoces de toda la vida, que te conoce tan bien, que sabe lo que quieres y aparte es un artista brutal. Me encanta trabajar con gente con tanto arte más allá de la popularidad que puedan tener. Si veo a alguien en internet que hace algo que me fascina me encanta enviarle un mensaje y decir “me encantaría tenerte en mi equipo o trabajar juntos para este proyecto”.

¿El concepto de la portada lo teníais claro desde el principio o hubo varios intentos?

La portada primero iba a ser solo con el título sin mi cara, pero yo no lo terminaba de ver [risas]. Yo estoy intentando delegar pero me cuesta la vida. Entonces le pedí a mi equipo que me esperara 24-48 horas máximo para entregar mi propuesta. Y me cogí a mi chico, nos fuimos a una pastelería [La cocina de mi vecina], compramos una tarta y la pusimos patas arriba. Todavía estoy recogiendo bolitas… y así nació la portada. Fue de forma que cualquier persona se lo podría haber hecho en su casa y fue muy divertida de hacer.

En el Orgullo de Madrid ibas justo detrás de la carroza de Karol G, ¿pudiste conocerla?

Es verdad que iba detrás de la carroza de Karol porque tenía una colaboración con Air Europa, pero también es verdad que luego me cambié porque no me pude resistir, porque estaba mi equipo en esa carroza y lo estaban pasando tan bien que me cambié.

Hablé un poquito con ella, estuve bailando con ella y fue muy divertido. Me lo pasé super bien, también con todo el amor de la gente que había allí que al final te das cuenta de que la gente está para dar amor y para reivindicar unos derechos necesarios. También para recordar que el Orgullo no solo son unos días ni un mes al año, sino que el Orgullo es todos los días y todos los días hay que reivindicar nuestros derechos y que esos derechos permanezcan siempre.

No sé si has podido escuchar la canción de Nerea, Malibú, que también lo ha petado en redes sociales ¿Has podido hablar con ella? ¿Compite con Cachito para ser la canción del verano?

He podido escucharla, he podido disfrutarla, no he podido hablar con ella. Pero yo corregiría una cosa y es que las canciones no compiten sino que comparten espacio, y eso es lo bonito. Yo quiero ir a un festival y que suene Provenza, que suene Malibú y que suene Cachito y que suenen todas las canciones que están sonando ahora y que son maravillosas. El compartir la música es genial.

¿Qué te ha inspirado para hacer esta canción?

[Risas] Mira, justo el otro día salió un vídeo… es que al final no sabemos lo que nos pasa por la cabeza ni de dónde nos vienen las ideas. Y el otro día me salió un vídeo de TCMS hablando de una tarta. Y me puse un poco goloso y Eva Soriano dijo “es que la tarta simboliza el sexo” y claro, yo me quedé en plan “wow”, y justo la cámara me enfocó en el momento en el que yo me lo replanteaba “tarta… sexo… dulce” y yo creo que inconscientemente mi cabeza dijo “atrévete ven to-ca-mé, yo se que quieres un cachito de pastel”.

Por último, ¿qué planes tienes para este verano?

Para este verano vamos a estar bailando mucho con Cachito, sobre todo, y este verano quiero disfrutar, quiero recorrer todo lo que pueda bailando Cachito y haciéndolo llegar a todo el mundo. Voy a seguir metido en el estudio y creando mucha música y que pronto podamos sacar nuevos temas para volver a tener una entrevista. Que no tardemos tanto [risas].